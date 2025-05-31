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Преснел Кимпембе - статистика

Завершил карьеру
13 августа 1995 (31), Бомон-сюр-Уаз
#3 | Защитник
184 см | 70 кг
Франция
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПСЖ
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Финал
ПСЖ
5 : 0
31.05.2025
Интер
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/2 финала
Арсенал
0 : 1
29.04.2025
ПСЖ
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/4 финала
Астон Вилла
3 : 2
15.04.2025
ПСЖ
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/4 финала
ПСЖ
3 : 1
09.04.2025
Астон Вилла
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/8 финала
Ливерпуль
0 : 1
11.03.2025
ПСЖ
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/8 финала
ПСЖ
0 : 1
05.03.2025
Ливерпуль
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/16 финала
ПСЖ
7 : 0
19.02.2025
Брест
72' - 90'
Лига чемпионов, 1/16 финала
Брест
0 : 3
11.02.2025
ПСЖ
Был в запасе
Лига чемпионов, 8 тур
Штутгарт
1 : 4
29.01.2025
ПСЖ
Был в запасе
Лига чемпионов, 7 тур
ПСЖ
4 : 2
22.01.2025
Манчестер Сити
Был в запасе
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