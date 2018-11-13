Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Жиру и Кимпембе озвучат Зеленого Гоблина и Скорпиона во французской версии нового мультфильма о Человеке-пауке

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру и защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе выбраны для озвучки французской версии мультфильма «Человек-паук: Новое поколение».

    Футболистам достались роли злодеев. Жиру озвучит Зеленого Гоблина, а Кимпембе – Скорпиона.

    Мировая премьера мультипликационной ленты «Человек-паук: Новое поколение» состоится 12 декабря.

    Источник: HuffPost

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2018 17:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 