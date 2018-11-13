Жиру и Кимпембе озвучат Зеленого Гоблина и Скорпиона во французской версии нового мультфильма о Человеке-пауке

Нападающий «Челси» Оливье Жиру и защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе выбраны для озвучки французской версии мультфильма «Человек-паук: Новое поколение».
Футболистам достались роли злодеев. Жиру озвучит Зеленого Гоблина, а Кимпембе – Скорпиона.
Мировая премьера мультипликационной ленты «Человек-паук: Новое поколение» состоится 12 декабря.
SURPRISE@StephaneBak, @Camelia_Jordana, @_OlivierGiroud_ et @kimpembe_3 sont les Super-Voix de doublage de l’événement familial #SpiderManNewGeneration, le 12 décembre au cinéma. pic.twitter.com/hSaYJ4Zk3H— Sony Pictures France (@SonyPicturesFr) 12 ноября 2018 г.