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«Челси» хочет подписать 3 защитников и опорника, в шорт-листе клуба – 7 игроков

«Челси» намерен усилить несколько позиций во время летнего трансферного окна.

Приоритетная цель лондонского клуба – защитник «Севильи» Жюль Кунде.

Помимо француза, «Челси» хочет подписать еще одного игрока, выступающего в центре обороны. В шорт-листе – Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг») и Хосе-Мария Хименес («Атлетико»).

Также в планах приобретение левого защитника «Брайтона» Марка Кукурельи и опорного хавбека – Орельена Чуамени («Монако») или Деклана Райса («Вест Хэм»).

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Источник: Goal

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