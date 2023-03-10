Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мбаппе не общается в «ПСЖ» с четырьмя футболистами

10 марта 2023, 17:03
7

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе не разговаривает в клубе с четырьмя игроками. Издание El Nacional назвало имена этих футболистов.

Преснел Кимпембе – Мбаппе никогда не общался близко с защитником. Преснел считает Килиана избалованным ребенком. Кроме того, ему не понравилось решение боссов клуба дать Мбаппе капитанскую повязку только для того, чтобы тот почувствовал себя более счастливым.

Марко Верратти – издание пишет, что у итальянца есть зависть к Мбаппе. Он был любимцем шейхов до прихода Килиана, но с появлением француза на него стали меньше обращать внимание.

Неймар и Лионель Месси – по версии El Nacional, футболисты не переносят Мбаппе. Их злит, что француз считается главной звездой «ПСЖ», попадает на первые полосы газет, а также является самым высокооплачиваемым игроком клуба.

  • Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, когда перешел из «Монако».
  • Килиан в 24 года стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
  • Француз получит 100-миллионный бонус, если летом не покинет «ПСЖ».

Источник: El Nacional
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель Неймар Верратти Марко Кимпембе Преснел Мбаппе Килиан
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BarStep
1678459722
Домыслы..
Ответить
Artemka444
1678465892
ну на капитанскую повязку он не тянет ещё!!!
Ответить
inzek
1678469853
у нас Химки как дом-2. во франции ПСЖ
Ответить
zigbert
1678515902
Если это так то и неудивительны результаты ПСЖ в еврокубках. Если каждый тянет одеяло на себя, это уже не команда.
Ответить
koli4ka
1678540581
да ларчик то просто отрывается, сей "гений" Мбап в школе то хоть учился? откуда ему известны итальянский, португальский или тот же испанский языки???в лучшем случае со словарем арабский понимает и свободно на лягушачьем языке общается...
Ответить
alefreddy
1678796758
не все так гладко(гадко) в коллективе
Ответить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
1
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
1
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
Вчера, 17:33
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
Вчера, 17:17
4
Новая информация о Головине в «Спартаке»
Вчера, 15:49
6
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
Вчера, 14:59
5
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
Вчера, 13:53
2
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
Вчера, 12:19
1
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
Вчера, 12:05
10
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
Вчера, 11:58
2
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
Вчера, 10:53
11
Бензема хотел вернуться в родной клуб на контракт без зарплаты, но саудовцы его не отпустили
Вчера, 10:38
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
5 сентября
4
Головин прокомментировал волевую победу «Монако» над «ПСЖ»
5 сентября
Экс-игрок «ПСЖ» объяснил, почему Хвича заслужил «Золотой мяч»
5 сентября
Во Франции указали на уязвимость Сафонова
5 сентября
18
Погребняк дал совет Головину по возвращению в Россию
5 сентября
1
У Сафонова в новом сезоне Лиги 1 пропущенных голов вдвое больше, чем сейвов
5 сентября
ФотоСафонов – худший игрок матча «ПСЖ» – «Монако» по версии WhoScored
5 сентября
4
Тренер «Монако» сделал заявление о будущем Головина в клубе
5 сентября
1
Тренер «ПСЖ» Энрике – о поражении от «Монако»: «Я доволен тем, что увидел»
5 сентября
4
Сафонов пропустил во всех 5 матчах сезона
5 сентября
5
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» нанести поражение «ПСЖ» – 2:1
5 сентября
15
Фото«ПСЖ» продлил контракты с Луисом Энрике и пятью футболистами
4 сентября
Фото«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
4 сентября
9
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
4 сентября
9
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
4 сентября
22
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
4 сентября
6
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит»
4 сентября
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+