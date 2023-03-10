Мбаппе не общается в «ПСЖ» с четырьмя футболистами

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе не разговаривает в клубе с четырьмя игроками. Издание El Nacional назвало имена этих футболистов.

Преснел Кимпембе – Мбаппе никогда не общался близко с защитником. Преснел считает Килиана избалованным ребенком. Кроме того, ему не понравилось решение боссов клуба дать Мбаппе капитанскую повязку только для того, чтобы тот почувствовал себя более счастливым.

Марко Верратти – издание пишет, что у итальянца есть зависть к Мбаппе. Он был любимцем шейхов до прихода Килиана, но с появлением француза на него стали меньше обращать внимание.

Неймар и Лионель Месси – по версии El Nacional, футболисты не переносят Мбаппе. Их злит, что француз считается главной звездой «ПСЖ», попадает на первые полосы газет, а также является самым высокооплачиваемым игроком клуба.