Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мбаппе не общается в «ПСЖ» с четырьмя футболистами

    Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе не разговаривает в клубе с четырьмя игроками. Издание El Nacional назвало имена этих футболистов.

    Преснел Кимпембе – Мбаппе никогда не общался близко с защитником. Преснел считает Килиана избалованным ребенком. Кроме того, ему не понравилось решение боссов клуба дать Мбаппе капитанскую повязку только для того, чтобы тот почувствовал себя более счастливым.

    Марко Верратти – издание пишет, что у итальянца есть зависть к Мбаппе. Он был любимцем шейхов до прихода Килиана, но с появлением француза на него стали меньше обращать внимание.

    Неймар и Лионель Месси – по версии El Nacional, футболисты не переносят Мбаппе. Их злит, что француз считается главной звездой «ПСЖ», попадает на первые полосы газет, а также является самым высокооплачиваемым игроком клуба.

    • Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, когда перешел из «Монако».
    • Килиан в 24 года стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
    • Француз получит 100-миллионный бонус, если летом не покинет «ПСЖ».

    Источник: El Nacional

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2023 17:03
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2267

      alefreddy 14 марта, 15:25

      не все так гладко(гадко) в коллективе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1596

      koli4ka 11 марта, 16:16

      да ларчик то просто отрывается, сей "гений" Мбап в школе то хоть учился? откуда ему известны итальянский, португальский или тот же испанский языки???в лучшем случае со словарем арабский понимает и свободно на лягушачьем языке общается...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100921

      zigbert 11 марта, 09:25

      Если это так то и неудивительны результаты ПСЖ в еврокубках. Если каждый тянет одеяло на себя, это уже не команда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1189

      inzek 10 марта, 20:37

      у нас Химки как дом-2. во франции ПСЖ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1650

      Artemka444 10 марта, 19:31

      ну на капитанскую повязку он не тянет ещё!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19113

      Cleaner 10 марта, 18:12

      ПСЖ - тот еще гадюшник!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Андреич > Cleaner 10 марта, 21:34

      С такими взаимоотношениями победа в ЛЧ точно не светит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7850

      BarStep 10 марта, 17:48

      Домыслы..

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11