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    Какой вы футболист?

    Мбаппе получит 100-миллионный бонус, если летом не покинет «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может остаться в клубе еще на год.

    24-летнему футболисту полагается бонус за лояльность в размере 100 миллионов евро, если он не уйдет из команды по окончании сезона.

    Также у «ПСЖ» была опция автоматического продления контракта с форвардом до 2025 года в случае победы в Лиге чемпионов. В этом году активировать ее уже не удастся.

    • Парижане вылетели из ЛЧ от «Баварии».
    • Мбаппе в этом сезоне забил 30 голов и сделал 8 ассистов в 31 матче.

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    Источник: The Sun

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    09.03.2023 12:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 9 марта, 13:38

      Променял лягушонок величие на огромное бабло

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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр > серега кашин 9 марта, 13:49

      Ему только 24 и у него уже много всевозможных достижений, в том числе и титул ЧМ.

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      Рейтинг: +2472

      serglider > Чермындыр 9 марта, 22:11

      Если сравнивать личные титулы Месси и Роналду, то Мбаппе нервно сопит в две дырочки, утирая слезы))) Из "всевозможных достижений", у последнего нет: золотого мяча, титула победителя ЛЧ, Суперкубка, Межконтинентального кубка... Согласитесь есть куда расти.

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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр > serglider 10 марта, 10:28

      Конечно есть. Но и возможности для этого всего еще предостаточно. А вот Роналдо чемпионом мира уже не станет никогда. Да и Месси свой ЧМ выиграл только в 36. Время все расставит по своим местам

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