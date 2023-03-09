Мбаппе получит 100-миллионный бонус, если летом не покинет «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может остаться в клубе еще на год.

24-летнему футболисту полагается бонус за лояльность в размере 100 миллионов евро, если он не уйдет из команды по окончании сезона.

Также у «ПСЖ» была опция автоматического продления контракта с форвардом до 2025 года в случае победы в Лиге чемпионов. В этом году активировать ее уже не удастся.

Парижане вылетели из ЛЧ от «Баварии».

Мбаппе в этом сезоне забил 30 голов и сделал 8 ассистов в 31 матче.

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