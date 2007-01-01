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    Брат игрока «ПСЖ» Кимпембе: «Тухель, ты грязный сын шлюхи»

    Брат футболиста «ПСЖ» Преснела Кимпембе Блако Китоко выступил с речью в инстаграме после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и парижанами (2:1). Он оскорбил главного тренера французов Томаса Тухеля.

    «Тухель, я надеюсь, ты в порядке, ты *** свою мать, грязный сын шлюхи», – сказал брат Кимпембе.

    • Защитник Кимпембе в Дортмунде отыграл весь матч.
    • Ответная игра состоится в марте в Париже.
    • Кимпембе на рынке оценивается в 35 миллионов евро.

    Источник: твиттер BeFoot

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    Сегодня, 21:10
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1172

      koli4ka 4 минуты назад

      а этот брат из обезьяньей клетки ещё и писать умеет? дык в цирк его немедля,а не игру ПСЖ комментировать...

      0
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      Рейтинг: +6874

      mihail200606 24 минуты назад

      че этот гопник выеживаться начал.. А Тухель, как толерантный воспитанный человек, промолчит видимо..

      0
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      Рейтинг: +121

      teodogat 28 минут назад

      Ну а чё твой братец весь матч играл и не сделал ничего выдающегося, он тогда сын кого?

      0
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      Рейтинг: +1082

      Hektor 84 38 минут назад

      Борат по рекомендую брату Кимпембе адрес хорошей псих лечебницы. Ну где тебя лечили))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      Все_тот_же_Юве 47 минут назад

      это клиника. надо лечить.

      2
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      Рейтинг: +30

      boroda82 1 час назад

      Я представляю, что он Эмери после Барсы писал))))

      1
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      Рейтинг: +2612

      TOMSON 1 час назад

      Интересно будет ли теперь это Кимпембе попадать в состав?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2482

      Alekxei Z. 1 час назад

      Бомбардир , вы теперь всех дебилов будите цитировать ???
      Вы хоть немного о своей репутации подумайте.

      8
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      Рейтинг: +21845

      zra78 > Alekxei Z. 57 минут назад

      Какая репутация? Зайди в чат....

      5
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      Рейтинг: +3694

      vladik12 > zra78 50 минут назад

      Зашел. И?)

      0
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      Рейтинг: +4816

      Persona_non_Grata > Alekxei Z. 49 минут назад

      В самый раз для пользователей типа аларма , бората и литейного .

      1
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      Рейтинг: +2131

      Derzkiy1 1 час назад

      Жестко , у них видимо не так сильно воспринимают такие высказывания

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      Рейтинг: +9332

      Cules2013 > Derzkiy1 1 час назад

      Ещё как. И наказания соответствующие. Просто людям определённого типа никто и ничто ни указ. Это не лечится ни чем.

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