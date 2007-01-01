Брат игрока «ПСЖ» Кимпембе: «Тухель, ты грязный сын шлюхи»

Брат футболиста «ПСЖ» Преснела Кимпембе Блако Китоко выступил с речью в инстаграме после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и парижанами (2:1). Он оскорбил главного тренера французов Томаса Тухеля.

«Тухель, я надеюсь, ты в порядке, ты *** свою мать, грязный сын шлюхи», – сказал брат Кимпембе.