Брат игрока «ПСЖ» Кимпембе: «Тухель, ты грязный сын шлюхи»

а этот брат из обезьяньей клетки ещё и писать умеет? дык в цирк его немедля,а не игру ПСЖ комментировать...
Брат футболиста «ПСЖ» Преснела Кимпембе Блако Китоко выступил с речью в инстаграме после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и парижанами (2:1). Он оскорбил главного тренера французов Томаса Тухеля.
«Тухель, я надеюсь, ты в порядке, ты *** свою мать, грязный сын шлюхи», – сказал брат Кимпембе.
- Защитник Кимпембе в Дортмунде отыграл весь матч.
- Ответная игра состоится в марте в Париже.
- Кимпембе на рынке оценивается в 35 миллионов евро.