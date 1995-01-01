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    Кимпембе: «В «ПСЖ» мы учимся каждый день у таких игроков, как Месси»

    Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе высказался об одноклубниках.

    «У нас собраны игроки мирового уровня. У меня была возможность тренироваться с Дэвидом Бекхэмом, играть со Златаном Ибрагимовичем, Максвеллом, Тьяго Моттой. А сейчас выпала честь тренироваться и играть с Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе. Так что это всегда приятно.

    Конечно, мы учимся каждый день, особенно у таких игроков, как Месси, они подают нам пример. Это и футбольные советы: выбор позиции, правильная реакция, действия в обороне. И повседневные простые советы.

    Это люди, которые никогда не опаздывают, относятся к делу серьезно и профессионально», – сказал Кимпембе.

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    Источник: сайт УЕФА

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