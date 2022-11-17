Канте, Погба, Ройс, Вернер – в сборной пропускающих ЧМ-2022 из-за травм от The Guardian

Британское издание The Guardian составило символическую сборную из футболистов, которые из-за травм не сыграют на предстоящем чемпионате мира.

Вратарь: Джо Воллакотт (Гана, «Чарльтон»);

Защитники: Рис Джеймс (Англия, «Челси»), Майлз Робинсон (США, «Атланта Юнайтед»), Преснел Кимпембе (Франция, «ПСЖ»), Бен Чилвел (Англия, «Челси»);

Полузащитники: Поль Погба (Франция, «Ювентус»), Н'Голо Канте (Франция, «Челси»), Джовани Ло Чельсо (Аргентина, «Вильярреал»), Марко Ройс (Германия, «Боруссия» Д);

Нападающие: Диогу Жота (Португалия, «Ливерпуль»), Тимо Вернер (Германия, «Лейпциг»).

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