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    Канте, Погба, Ройс, Вернер – в сборной пропускающих ЧМ-2022 из-за травм от The Guardian

    Британское издание The Guardian составило символическую сборную из футболистов, которые из-за травм не сыграют на предстоящем чемпионате мира.

    Вратарь: Джо Воллакотт (Гана, «Чарльтон»);

    Защитники: Рис Джеймс (Англия, «Челси»), Майлз Робинсон (США, «Атланта Юнайтед»), Преснел Кимпембе (Франция, «ПСЖ»), Бен Чилвел (Англия, «Челси»);

    Полузащитники: Поль Погба (Франция, «Ювентус»), Н'Голо Канте (Франция, «Челси»), Джовани Ло Чельсо (Аргентина, «Вильярреал»), Марко Ройс (Германия, «Боруссия» Д);

    Нападающие: Диогу Жота (Португалия, «Ливерпуль»), Тимо Вернер (Германия, «Лейпциг»).

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    Источник: The Guardian

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +400

      Stavr007 29 минут назад

      Ройс просто чемпион всех времен этой сборной

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