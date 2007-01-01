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    Кимпембе извинился перед Тухелем за оскорбления своего брата

    Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе принес извинения главному тренеру своей команды Томасу Тухелю за высказывания своего брата Блако Китоко.

    • Во вторник парижане проиграли дортмундской «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).
    • После матча брат футболиста оскорбил немецкого тренера в инстаграме, назвав того «грязным сыном шлюхи».

    По информации RMC Sport, Кимпембе сам решил урегулировать конфликт – он подошел во время тренировки к Тухелю, извинился за слова родственника и заверил, что не поддерживает его мнение.

    46-летний специалист дал понять игроку, что не имеет к нему претензий, отметив, что у них есть более важные дела.

    Источник: RMC Sport

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