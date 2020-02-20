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  • Кимпембе извинился перед Тухелем за оскорбления своего брата

Кимпембе извинился перед Тухелем за оскорбления своего брата

20 февраля 2020, 06:41
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Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе принес извинения главному тренеру своей команды Томасу Тухелю за высказывания своего брата Блако Китоко.

  • Во вторник парижане проиграли дортмундской «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).
  • После матча брат футболиста оскорбил немецкого тренера в инстаграме, назвав того «грязным сыном шлюхи».

По информации RMC Sport, Кимпембе сам решил урегулировать конфликт – он подошел во время тренировки к Тухелю, извинился за слова родственника и заверил, что не поддерживает его мнение.

46-летний специалист дал понять игроку, что не имеет к нему претензий, отметив, что у них есть более важные дела.

Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 ПСЖ Кимпембе Преснел Тухель Томас
Комментарии (2)
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Hektor 84
1582173716
Не пойму брату то чем Тухель не угодил?
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