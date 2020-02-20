Кимпембе извинился перед Тухелем за оскорбления своего брата

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе принес извинения главному тренеру своей команды Томасу Тухелю за высказывания своего брата Блако Китоко.

Во вторник парижане проиграли дортмундской «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).

После матча брат футболиста оскорбил немецкого тренера в инстаграме, назвав того «грязным сыном шлюхи».

По информации RMC Sport, Кимпембе сам решил урегулировать конфликт – он подошел во время тренировки к Тухелю, извинился за слова родственника и заверил, что не поддерживает его мнение.

46-летний специалист дал понять игроку, что не имеет к нему претензий, отметив, что у них есть более важные дела.