Кимпембе извинился перед Тухелем за оскорбления своего брата

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе принес извинения главному тренеру своей команды Томасу Тухелю за высказывания своего брата Блако Китоко.
- Во вторник парижане проиграли дортмундской «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).
- После матча брат футболиста оскорбил немецкого тренера в инстаграме, назвав того «грязным сыном шлюхи».
По информации RMC Sport, Кимпембе сам решил урегулировать конфликт – он подошел во время тренировки к Тухелю, извинился за слова родственника и заверил, что не поддерживает его мнение.
46-летний специалист дал понять игроку, что не имеет к нему претензий, отметив, что у них есть более важные дела.
Источник: RMC Sport