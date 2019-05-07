«Кто ты, чтобы говорить со мной?» Неймар и Дракслер поссорились в раздевалке «ПСЖ»

Набросились на Паредаса, теперь Дракслер, кто дальше? Нет команды, обсирают друг друга. Готовы улыбаться, только выиграв матч, что не сложно сделать в чемпионате при таких игроках. Делают вид, что команда проиграла из-за одного человека, такого не бывает, смешно и только...
Издание Le Parisien сообщило о конфликте в «ПСЖ» после поражения от «Монпелье» (2:3) в 34-м туре чемпионата Франции.
Согласно источнику, полузащитник Юлиан Дракслер выразил претензии нападающему Неймару.
«Кто ты такой, чтобы говорить со мной? Ты только деградируешь», – издание приводит слова бразильца.
Позже между футболистами возникла стычка, их разняли главный тренер Томас Тухель и спортивный директор Антер Энрике.
- По информации L'Equipe, Тухель потерял контроль над командой.
- Ранее клуб гарантировал себе досрочное чемпионство Франции.