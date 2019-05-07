Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    «Кто ты, чтобы говорить со мной?» Неймар и Дракслер поссорились в раздевалке «ПСЖ»

    Издание Le Parisien сообщило о конфликте в «ПСЖ» после поражения от «Монпелье» (2:3) в 34-м туре чемпионата Франции.

    Согласно источнику, полузащитник Юлиан Дракслер выразил претензии нападающему Неймару.

    «Кто ты такой, чтобы говорить со мной? Ты только деградируешь», – издание приводит слова бразильца.

    Позже между футболистами возникла стычка, их разняли главный тренер Томас Тухель и спортивный директор Антер Энрике.

    • По информации L'Equipe, Тухель потерял контроль над командой.
    • Ранее клуб гарантировал себе досрочное чемпионство Франции.

    Источник: Le Parisien

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2019 23:11
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +218

      Lilipyt 16 минут назад

      Набросились на Паредаса, теперь Дракслер, кто дальше? Нет команды, обсирают друг друга. Готовы улыбаться, только выиграв матч, что не сложно сделать в чемпионате при таких игроках. Делают вид, что команда проиграла из-за одного человека, такого не бывает, смешно и только...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +337

      Егор Велунов 31 минуту назад

      Переход в ПСЖ задрал нос Неймара, и понизил его шансы получить личные ризы в Европе, вот он у него и истерика и симуляция пошла. Обратить на себя внимание любой ценой, а Дракслер упал ещё ниже.... Беседа двух обиженных чемпионов Франции увенчалась скандалом :)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1963

      mutabor0992 42 минуты назад

      Да уж!Микроклимат в команде просто как на помойке.А крашенная обезьяна совсем берега попутала!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      headdevil 47 минут назад

      Ну правду сказал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +717

      CSKA471 59 минут назад

      Да выгнать эту бабу обратно в клуб симулянтов

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5746

      Asbjorn 1 час назад

      как будто Неймар развивается

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4411

      _Marqella_ 1 час назад

      ЧСВ у Неймара зашкаливает...)))

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69753
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru