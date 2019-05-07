«Кто ты, чтобы говорить со мной?» Неймар и Дракслер поссорились в раздевалке «ПСЖ»

Издание Le Parisien сообщило о конфликте в «ПСЖ» после поражения от «Монпелье» (2:3) в 34-м туре чемпионата Франции.

Согласно источнику, полузащитник Юлиан Дракслер выразил претензии нападающему Неймару.

«Кто ты такой, чтобы говорить со мной? Ты только деградируешь», – издание приводит слова бразильца.

Позже между футболистами возникла стычка, их разняли главный тренер Томас Тухель и спортивный директор Антер Энрике.