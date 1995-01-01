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    L'Equipe: Тухель теряет контроль над игроками «ПСЖ»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель все больше отдаляется от команды. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

    Немецкому специалисту не нравится, что ряд игроков в последнее время не проявляет особого желания. В частности, несколько футболистов отказались ехать на матч Лиги 1 с «Нантом» (2:3). По информации источника, Тухель теряет контроль над игроками, уважение и хорошие отношения с ними.

    После поражения в финале Кубка Франции от «Ренна» (2:2, 5:6 – по пенальти) нападающий парижан Неймар обвинил молодых игроков в том, что они не слушают тренерский штаб. Бразилец имел в виду неадекватное отношение футболистов к недавним тренировкам, на которых некоторые из игроков воспринимали конец сезона как отпуск.

    • «ПСЖ» досрочно завоевал титул чемпиона Франции. В Лиге чемпионов команда выбыла в 1/8 финала, проиграв «Манчестер Юнайтед».
    • Тухель возглавил парижан летом 2018 года.

    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 17:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5704

      Asbjorn 1 час назад

      а что они хотели,игроки,даже молодые там получают бешеные деньги,выигрывают чемп и думаю ,что уже стали суперзвездами,но,каждый год проваливают ЛЧ,потому что сплоченного коллектива там нет

      0
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      Рейтинг: +925

      SarJr 1 час назад

      еще одно доказательство, что тренер почти ничего не решает. если набрали сплушную свиноту тип неймара, то никакие тренеры вам не помогут

      0
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      Рейтинг: +5212

      KLIM777 1 час назад

      Да они по сути ничего серьезного и не выиграли. Чемпионат каждый год, где максимум два клуба могут оказать сопротивление.

      1
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      Рейтинг: +24048

      portero 1 час назад

      Игрочишки там собрались, Надо как китайцы делать, в контракт включать огромные штрафы за всё

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2037

      Fan Loko mik 2 часа назад

      ПСЖ помойка!

      6
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