L'Equipe: Тухель теряет контроль над игроками «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель все больше отдаляется от команды. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

Немецкому специалисту не нравится, что ряд игроков в последнее время не проявляет особого желания. В частности, несколько футболистов отказались ехать на матч Лиги 1 с «Нантом» (2:3). По информации источника, Тухель теряет контроль над игроками, уважение и хорошие отношения с ними.

После поражения в финале Кубка Франции от «Ренна» (2:2, 5:6 – по пенальти) нападающий парижан Неймар обвинил молодых игроков в том, что они не слушают тренерский штаб. Бразилец имел в виду неадекватное отношение футболистов к недавним тренировкам, на которых некоторые из игроков воспринимали конец сезона как отпуск.