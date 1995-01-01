L'Equipe: Тухель теряет контроль над игроками «ПСЖ»

а что они хотели,игроки,даже молодые там получают бешеные деньги,выигрывают чемп и думаю ,что уже стали суперзвездами,но,каждый год проваливают ЛЧ,потому что сплоченного коллектива там нет
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель все больше отдаляется от команды. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.
Немецкому специалисту не нравится, что ряд игроков в последнее время не проявляет особого желания. В частности, несколько футболистов отказались ехать на матч Лиги 1 с «Нантом» (2:3). По информации источника, Тухель теряет контроль над игроками, уважение и хорошие отношения с ними.
После поражения в финале Кубка Франции от «Ренна» (2:2, 5:6 – по пенальти) нападающий парижан Неймар обвинил молодых игроков в том, что они не слушают тренерский штаб. Бразилец имел в виду неадекватное отношение футболистов к недавним тренировкам, на которых некоторые из игроков воспринимали конец сезона как отпуск.
- «ПСЖ» досрочно завоевал титул чемпиона Франции. В Лиге чемпионов команда выбыла в 1/8 финала, проиграв «Манчестер Юнайтед».
- Тухель возглавил парижан летом 2018 года.