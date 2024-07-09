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Расписание матчей
Евро-2024
Испания - Франция
Испания - Франция: обзор матча 09 июля 2024
Испания
09.07.2024, вторник, 22:00
Чемпионат Европы, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Франция
21'
Л. Ямаль
25'
Д. Ольмо
9'
Р. Коло Муани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Испания - Франция
Замена
М. Субименди
️️️️
Н. Уильямс
90'
+4
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Л. Ямаль
90'
+4
Желтая карточка
Л. Ямаль
90'
+1
89'
Желтая карточка
Э. Камавинга
79'
Замена
О. Жиру
️️️️
У. Дембеле
Замена
М. Мерино
️️️️
Д. Ольмо
76'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
А. Мората
76'
62'
Замена
Б. Барколя
️️️️
Р. Коло Муани
62'
Замена
А. Гризманн
️️️️
Н. Канте
62'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
А. Рабьо
60'
Желтая карточка
О. Чуамени
Замена
Д. Вивиан
️️️️
Х. Навас
58'
Травма
Х. Навас
57'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ольмо
25'
ГОЛ! 1:1!
Л. Ямаль
21'
Желтая карточка
Х. Навас
14'
9'
ГОЛ! 0:1!
Р. Коло Муани
Пас отдал
К. Мбаппе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Начо
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
8
Орельен Чуамени
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Испания
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
15
Алекс Баэна
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
18
Мартин Субименди
ЦП
9
Фермин Лопес
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
9
Айосе Перес
ЦФ
9
Хоселу
ЦФ
Франция
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
19
Юссуф Фофана
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Симон
22
Кукурелья
4
Начо
14
Ляпорт
22
Навас
16
Родри
8
Руис
10
Ямаль
10
Ольмо
17
Уильямс
7
Мората
4-2-1-1-2
16
Меньян
5
Кунде
4
Упамекано
17
Салиба
19
Эрнандес
13
Канте
8
Чуамени
14
Рабьо
7
Дембеле
10
Мбаппе
12
Муани
22
Навас
4
Вивиан
4
Вивиан
22
Навас
17
Уильямс
18
Субименди
18
Субименди
17
Уильямс
10
Ольмо
6
Мерино
6
Мерино
10
Ольмо
7
Мората
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
7
Мората
10
Ямаль
7
Торрес
7
Торрес
10
Ямаль
14
Рабьо
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Рабьо
12
Муани
12
Барколя
12
Барколя
12
Муани
7
Дембеле
9
Жиру
9
Жиру
7
Дембеле
13
Канте
7
Гризманн
7
Гризманн
13
Канте
Остались в запасе
Испания
Франция
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
9
Фермин Лопес
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
9
Айосе Перес
ЦФ
9
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
19
Юссуф Фофана
ЦП
7
Кингсли Коман
ЛВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
9
Фермин Лопес
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
9
Айосе Перес
ЦФ
9
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
19
Юссуф Фофана
ЦП
7
Кингсли Коман
ЛВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Испания - Франция
2
2
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
9
14
Количество передач
500
339
Сейвы
2
0
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.74
1.01
Матчи команд
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Альянц Арена
Посещаемость:
62042 из 71437 зрителей (86%)
Где смотреть матч:
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