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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Испания
Франция - Испания: обзор матча 04 сентября 2014
Франция
04.09.2014, четверг, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Испания
72'
Л. Реми
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Франция - Испания
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
М. Сиссоко
77'
76'
Замена
Иско
️️️️
С. Касорла
Замена
Р. Кабелла
️️️️
М. Вальбуэна
73'
ГОЛ! 1:0!
Л. Реми
Пас отдал
М. Вальбуэна
72'
Замена
Л. Динь
️️️️
П. Эвра
68'
Замена
Й. Кабай
️️️️
Б. Матюиди
68'
67'
Замена
Педро
️️️️
С. Фабрегас
66'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Д. Коста
Замена
Л. Реми
️️️️
А. Гризманн
57'
56'
Замена
Д. Сильва
️️️️
Р. Гарсия
46'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
С. Бускетс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
(К)
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ОП
6
Поль Погба
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
15
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
17
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Санти Касорла
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Коке
ЦП
7
Рауль Гарсия
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Франция
0
Стефан Руффье
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Жереми Матье
ЦЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
0
Рио Мавуба
ЦП
6
Йоан Кабай
ЦП
7
Реми Кабелла
АП
20
Лоик Реми
ЦФ
0
Александр Ляказетт
ЦФ
Испания
23
Кико Касилья
ВР
1
Икер Касильяс
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
14
Андер Итурраспе
ЦП
21
Давид Сильва
АП
22
Иско
АП
11
Педро
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Льорис
3
Эвра
4
Варан
0
Сахо
0
Дебюши
14
Матюиди
6
Погба
17
Сиссоко
8
Вальбуэна
19
Бензема
7
Гризманн
4-1-2-2-1
1
Де Хеа
2
Карвахаль
15
Рамос
17
Сан Хосе
2
Аспиликуэта
5
Бускетс
10
Фабрегас
8
Коке
7
Гарсия
20
Касорла
19
Коста
3
Эвра
3
Динь
3
Динь
3
Эвра
17
Сиссоко
12
Шнейдерлен
12
Шнейдерлен
17
Сиссоко
14
Матюиди
6
Кабай
6
Кабай
14
Матюиди
8
Вальбуэна
7
Кабелла
7
Кабелла
8
Вальбуэна
7
Гризманн
20
Реми
20
Реми
7
Гризманн
5
Бускетс
14
Итурраспе
14
Итурраспе
5
Бускетс
7
Гарсия
21
Сильва
21
Сильва
7
Гарсия
20
Касорла
22
Иско
22
Иско
20
Касорла
10
Фабрегас
11
Педро
11
Педро
10
Фабрегас
19
Коста
9
Алькасер
9
Алькасер
19
Коста
Остались в запасе
Франция
Испания
0
Стефан Руффье
ВР
16
Стив Манданда
ВР
5
Жереми Матье
ЦЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
0
Рио Мавуба
ЦП
0
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
23
Кико Касилья
ВР
1
Икер Касильяс
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
0
Стефан Руффье
ВР
16
Стив Манданда
ВР
5
Жереми Матье
ЦЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
0
Рио Мавуба
ЦП
0
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
23
Кико Касилья
ВР
1
Икер Касильяс
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Франция - Испания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Ален Бьери
(Берн)
Стадион:
Стад де Франс
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