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Расписание матчей
Испания - Франция
Испания - Франция: обзор матча 06 февраля 2008
Испания
06.02.2008, среда, 23:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Франция
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Испания - Франция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
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Лига наций, 1 тур
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2 : 3
26.09.2026
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Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Франция
Лига наций, 5 тур
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- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
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05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
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02.10.2026
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Бельгия
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28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Информация о матче
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