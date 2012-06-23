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Расписание матчей
Евро-2024
Испания - Франция
Испания - Франция: обзор матча 23 июня 2012
Испания
23.06.2012, суббота, 22:45
Чемпионат Европы, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Франция
19'
Х. Алонсо
90+1'
Х. Алонсо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Франция
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Алонсо
90'
+1
Замена
С. Касорла
️️️️
А. Иньеста
84'
79'
Замена
О. Жиру
️️️️
Я. М'Вила
76'
Желтая карточка
Ж. Менез
Замена
Ф. Торрес
️️️️
С. Фабрегас
67'
Замена
Педро
️️️️
Д. Сильва
65'
65'
Замена
С. Насри
️️️️
Ф. Малуда
64'
Замена
Ж. Менез
️️️️
М. Дебюши
42'
Желтая карточка
Й. Кабай
Желтая карточка
С. Рамос
31'
ГОЛ! 1:0!
Х. Алонсо
Пас отдал
Ж. Альба
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
6
Андрес Иньеста
ЛВ
8
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
14
Хаби Алонсо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Сеск Фабрегас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Франция
1
Уго Льорис
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
17
Янн М'Вила
ОП
15
Флоран Малуда
ЦП
6
Йоан Кабай
ЦП
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Испания
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
16
Хуанфран
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
13
Хуан Мата
АП
11
Педро
ПВ
9
Альваро Негредо
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Франция
23
Седрик Каррассо
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
11
Самир Насри
ЛП
14
Блейз Матюиди
ЦП
18
Алу Диарра
ЦП
19
Марвин Мартен
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
20
Атем Бен Арфа
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
14
Жереми Менез
ЦФ
4-3-2-1
1
Касильяс
18
Альба
15
Рамос
3
Пике
17
Арбелоа
8
Хави
5
Бускетс
14
Алонсо
6
Иньеста
21
Сильва
10
Фабрегас
3-3-2-1-1
1
Льорис
0
Дебюши
21
Косиельни
17
Рами
13
Ревейер
17
М'Вила
22
Клиши
15
Малуда
6
Кабай
7
Рибери
19
Бензема
6
Иньеста
20
Касорла
20
Касорла
6
Иньеста
21
Сильва
11
Педро
11
Педро
21
Сильва
10
Фабрегас
9
Торрес
9
Торрес
10
Фабрегас
15
Малуда
11
Насри
11
Насри
15
Малуда
17
М'Вила
9
Жиру
9
Жиру
17
М'Вила
0
Дебюши
14
Менез
14
Менез
0
Дебюши
Остались в запасе
Испания
Франция
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
16
Хуанфран
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
13
Хуан Мата
АП
9
Альваро Негредо
ЦФ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
23
Седрик Каррассо
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
18
Алу Диарра
ЦП
19
Марвин Мартен
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
20
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
16
Хуанфран
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
13
Хуан Мата
АП
9
Альваро Негредо
ЦФ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
23
Седрик Каррассо
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
18
Алу Диарра
ЦП
19
Марвин Мартен
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
20
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Испания - Франция
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"Россия 1" 22:30 (прямая) "Спорт 1" 21:45 (прямая)
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