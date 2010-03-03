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Расписание матчей
Франция - Испания
Франция - Испания: обзор матча 03 марта 2010
Франция
03.03.2010, среда, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Испания
23'
Д. Вилья
45+1'
С. Рамос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Франция - Испания
Замена
Д. Гуиса
️️️️
Д. Сильва
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Ф. Рибери
Замена
С. Гову
️️️️
Т. Анри
Замена
️️️️
Х. Алонсо
Замена
Х. Навас
️️️️
А. Иньеста
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
К. Пуйоль
Замена
Хави
️️️️
С. Фабрегас
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Вилья
+1
ГОЛ! 0:2!
С. Рамос
Пас отдал
Х. Алонсо
ГОЛ! 0:1!
Д. Вилья
Пас отдал
А. Иньеста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
0
Микаэль Сиани
ЦЗ
4
Жюльен Эскюде
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
12
Тьерри Анри
ЛВ
14
Жереми Тулалан
ЦП
18
Алу Диарра
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
АП
7
Франк Рибери
ПВ
21
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
17
Альваро Арбелоа
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Андрес Иньеста
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ЦП
14
Хаби Алонсо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Сеск Фабрегас
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Франция
16
Йоханн Каррассо
ВР
0
Али Сиссоко
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
2
Род Фанни
ЦЗ
2
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
15
Флоран Малуда
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
20
Атем Бен Арфа
АП
20
Лоик Реми
ЦФ
10
Сидней Гову
ЦФ
Испания
13
Диего Лопес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Карлос Марчена
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
8
Хави
ЦП
13
Хуан Мата
АП
9
Альваро Негредо
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
17
Даниэль Гуиса
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
3
Эвра
0
Сиани
4
Эскюде
19
Санья
14
Тулалан
18
Диарра
12
Анри
8
Гуркюфф
7
Рибери
21
Анелька
4-2-3-1
1
Касильяс
3
Пике
5
Пуйоль
15
Рамос
17
Арбелоа
5
Бускетс
14
Алонсо
21
Сильва
10
Фабрегас
6
Иньеста
7
Вилья
7
Рибери
15
Малуда
15
Малуда
7
Рибери
12
Анри
10
Гову
10
Гову
12
Анри
5
Пуйоль
2
Альбиоль
2
Альбиоль
5
Пуйоль
6
Иньеста
22
Навас
22
Навас
6
Иньеста
10
Фабрегас
8
Хави
8
Хави
10
Фабрегас
7
Вилья
9
Торрес
9
Торрес
7
Вилья
21
Сильва
17
Гуиса
17
Гуиса
21
Сильва
Остались в запасе
Франция
Испания
16
Йоханн Каррассо
ВР
0
Али Сиссоко
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
2
Род Фанни
ЦЗ
2
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
20
Атем Бен Арфа
АП
20
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
13
Диего Лопес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
4
Карлос Марчена
ЦЗ
13
Хуан Мата
АП
9
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
16
Йоханн Каррассо
ВР
0
Али Сиссоко
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
2
Род Фанни
ЦЗ
2
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
20
Атем Бен Арфа
АП
20
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
4
Карлос Марчена
ЦЗ
13
Хуан Мата
АП
9
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Франция - Испания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Франция
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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