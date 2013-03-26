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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Франция - Испания
Франция - Испания: обзор матча 26 марта 2013
Франция
26.03.2013, вторник, 23:59
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа I
0 : 1
Завершен
Испания
58'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Испания
90'
+2
Замена
Х. Мата
️️️️
А. Иньеста
Замена
О. Жиру
️️️️
К. Жалле
90'
+2
85'
Желтая карточка
А. Арбелоа
Замена
М. Сиссоко
️️️️
К. Бензема
82'
Вторая желтая
П. Погба
78'
77'
Желтая карточка
С. Фабрегас
Желтая карточка
П. Погба
77'
76'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Педро
Замена
Ж. Менез
️️️️
Й. Кабай
70'
Желтая карточка
Б. Матюиди
68'
60'
Замена
Х. Навас
️️️️
Д. Вилья
58'
ГОЛ! 0:1!
Педро
Пас отдал
Н. Монреаль
Желтая карточка
Й. Кабай
54'
32'
Желтая карточка
Хави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
(К)
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
14
Блейз Матюиди
ОП
6
Поль Погба
ЦП
6
Йоан Кабай
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Испания
12
Виктор Вальдес
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
6
Андрес Иньеста
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
14
Хаби Алонсо
ЦП
8
Хави
(К)
ЦП
11
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Франция
23
Микаэль Ландро
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Род Фанни
ЦЗ
21
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
17
Максим Гоналон
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
14
Жереми Менез
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
20
Лоик Реми
ЦФ
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
4
Хави Гарсия
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
22
Иско
АП
13
Хуан Мата
АП
9
Альваро Негредо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Льорис
3
Эвра
4
Варан
21
Косиельни
2
Жалле
14
Матюиди
6
Погба
6
Кабай
7
Рибери
8
Вальбуэна
19
Бензема
4-1-2-2-1
12
Вальдес
17
Арбелоа
3
Пике
15
Рамос
16
Монреаль
5
Бускетс
14
Алонсо
8
Хави
11
Педро
6
Иньеста
7
Вилья
19
Бензема
17
Сиссоко
17
Сиссоко
19
Бензема
6
Кабай
14
Менез
14
Менез
6
Кабай
2
Жалле
9
Жиру
9
Жиру
2
Жалле
7
Вилья
22
Навас
22
Навас
7
Вилья
11
Педро
10
Фабрегас
10
Фабрегас
11
Педро
6
Иньеста
13
Мата
13
Мата
6
Иньеста
Остались в запасе
Франция
Испания
8
Димитри Пайет
АП
23
Микаэль Ландро
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Род Фанни
ЦЗ
21
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
17
Максим Гоналон
ОП
20
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
23
Пепе Рейна
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
4
Хави Гарсия
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
22
Иско
АП
9
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
8
Димитри Пайет
АП
23
Микаэль Ландро
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Род Фанни
ЦЗ
21
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
17
Максим Гоналон
ОП
20
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
23
Пепе Рейна
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
4
Хави Гарсия
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
22
Иско
АП
9
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Франция - Испания
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:55 (прямая)
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