Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Испания - Франция
Испания - Франция: обзор матча 16 октября 2012
Испания
16.10.2012, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа I
1 : 1
Завершен
Франция
25'
С. Рамос
90+3'
О. Жиру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Франция
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
О. Жиру
Пас отдал
Ф. Рибери
Желтая карточка
Хуанфран
90'
+2
88'
Замена
О. Жиру
️️️️
К. Бензема
Замена
Ф. Торрес
️️️️
А. Иньеста
74'
68'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Ж. Менез
57'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
М. Гоналон
Замена
Хуанфран
️️️️
А. Арбелоа
50'
45'
+1
Желтая карточка
М. Гоналон
Пенальти не реализован!
С. Фабрегас
43'
42'
Желтая карточка
Л. Косиельни
ГОЛ! 1:0!
С. Рамос
Пас отдал
Педро
25'
Замена
С. Касорла
️️️️
Д. Сильва
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
8
Хави
ЦП
14
Хаби Алонсо
ЦП
6
Андрес Иньеста
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Сеск Фабрегас
АП
11
Педро
ПВ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
17
Максим Гоналон
ОП
14
Блейз Матюиди
ЦП
6
Йоан Кабай
ПП
19
Карим Бензема
ЦФ
14
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Испания
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
16
Хуанфран
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
13
Беньят Эчебаррия
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
19
Роберто Сольдадо
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Франция
23
Микаэль Ландро
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
20
Этьенн Капу
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-3-3
1
Касильяс
18
Альба
15
Рамос
5
Бускетс
17
Арбелоа
8
Хави
14
Алонсо
6
Иньеста
21
Сильва
10
Фабрегас
11
Педро
4-1-3-2
1
Льорис
0
Дебюши
21
Косиельни
0
Сахо
3
Эвра
17
Гоналон
6
Кабай
14
Матюиди
7
Рибери
14
Менез
19
Бензема
17
Арбелоа
16
Хуанфран
16
Хуанфран
17
Арбелоа
21
Сильва
20
Касорла
20
Касорла
21
Сильва
6
Иньеста
9
Торрес
9
Торрес
6
Иньеста
14
Менез
17
Сиссоко
17
Сиссоко
14
Менез
17
Гоналон
8
Вальбуэна
8
Вальбуэна
17
Гоналон
19
Бензема
9
Жиру
9
Жиру
19
Бензема
Остались в запасе
Испания
Франция
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
13
Беньят Эчебаррия
ЦП
19
Роберто Сольдадо
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
23
Микаэль Ландро
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
20
Этьенн Капу
ОП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
13
Беньят Эчебаррия
ЦП
19
Роберто Сольдадо
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Остались в запасе
23
Микаэль Ландро
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
20
Этьенн Капу
ОП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Испания - Франция
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Испания
Франция
Карседо объяснил, за счeт чего сборная Испании побеждает на крупных турнирах
20:46
Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
16:59
1
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Чехия – Испания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Италия – Франция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Карседо объяснил, за счeт чего сборная Испании побеждает на крупных турнирах
20:46
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Чехия – Испания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Чехии и Испании на победу в матче 5 тура
11 ноября
Известен обладатель Golden Boy-2026
9 ноября
Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
16:59
1
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Италия – Франция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
Вчера, 16:36
1
Матерацци заявил, что мог умереть от удара Зидана в финале ЧМ-2006
Вчера, 13:38
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+