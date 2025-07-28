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«Кайрат» – «КуПС»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 2.00

28 июля 2025 9:54
Кайрат - КуПС
29 июл. 2025, вторник 18:00 | Лига чемпионов, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «КуПС» или ничья
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29 июля в Алматы на стадионе «Орталык» пройдет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Кайратом» и «КуПС». В первой встрече финский клуб добился уверенной победы со счeтом 2:0 и теперь постарается сохранить преимущество. Однако «Кайрат» известен уверенной домашней формой и будет мотивирован исправить ситуацию.

«Кайрат»

Алматинская команда проиграла на выезде, но дома демонстрирует уверенность – 4 победы в последних 5 матчах на своeм поле. В 5 последних играх «Кайрат» забил 7 и пропустил 5 мячей, что подчeркивает атакующий потенциал и некоторую нестабильность в обороне. Коллектив не проигрывает в 9 из 11 последних матчей, регулярно забивает (в 10 из 12 игр), но часто допускает ошибки в защите. Поддержка домашних трибун и высокая мотивация должны добавить энергии игрокам.

«КуПС»

Финский клуб продолжает уверенно выступать в Лиге чемпионов: 3 матча подряд без пропущенных голов, серия из 8 матчей без поражений. В последних 5 играх «КуПС» забил 6 и пропустил 3 гола. Команда хорошо организована, умеет грамотно действовать на выезде и сдерживать давление соперника. Главные сильные стороны – плотная оборона, сыгранность линий и точное исполнение моментов в атаке. В Алматы они, скорее всего, отдадут инициативу, но будут опасны в быстрых ответных атаках.

Факты о командах

«Кайрат»

  • Победа в 4 из 5 последних домашних матчей
  • В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей

«КуПС»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 0.60 пропущено
  • Не пропускает в 3 матчах Лиги чемпионов подряд

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
2
0
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Лига чемпионов, 2 раунд
КуПС
2 : 0
22.07.2025
Кайрат

Прогноз на матч «Кайрат» – «КуПС»

«Кайрат» будет активен с первых минут, но «КуПС» не станет рисковать и сосредоточится на обороне. Финны обладают достаточной выносливостью и дисциплиной, чтобы сдерживать атаки и использовать ошибки соперника. Вполне вероятно, что обе команды отличатся, но итоговое преимущество останется за гостями. В такой ситуации ставка на двойной шанс в пользу «КуПС» выглядит оптимальной.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «КуПС» или ничья – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.10

2.00
Победа «КуПС» или ничья
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Автор: Воронцов Егор
Лига чемпионов КуПС Кайрат
Другие прогнозы
29.07.2025
18:00
2.00
Лига чемпионов, 2 раунд
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1.72
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29.07.2025
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29.07.2025
21:00
1.88
Лига чемпионов, 2 раунд
Дрита - Копенгаген
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29.07.2025
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Победа «Динамо Киев» + тотал меньше 3.5
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