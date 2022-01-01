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Финляндия. Вейккауслига
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КуПС
Состав
€ 5 млн
КуПС - состав команды
Купио
Финляндия. Вейккауслига
Стадион:
Куопио
Тренер:
Яни Хонкаваара
Состав
Статистика
Новости
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Крайдль Йоханнес
Вра
30
€ 0.5 млн
37
Kasperi Silen
Вра
-
4
Нуху Касим
Защ
31
€ 0.4 млн
25
Антви Клинтон
Защ
26
€ 0.3 млн
4
Рикардо Пауло
Защ
32
€ 0.3 млн
22
Конате Па
Защ
32
€ 0.25 млн
22
Хямяляйнен Нико
Защ
29
€ 0.25 млн
28
Магасса Брахима
Защ
29
€ 0.2 млн
29
Пуукко Аксели
Защ
20
€ 0.15 млн
23
Arttu Lötjönen
Защ
-
30
Ricardo Araújo
Защ
-
16
Йюрю Томми
Пол
27
€ 0.7 млн
10
Гаск Валентин
Пол
25
€ 0.3 млн
8
Пеннанен Петтери
Пол
35
€ 0.1 млн
13
Niilo Kujasalo
Пол
-
19
Calvin Kabuye
Пол
-
14
Samuel Pasanen
Пол
-
3
Saku Heiskanen
Пол
-
26
Aaro Toivonen
Пол
-
34
Эскесен Юлиус
Нап
27
€ 0.75 млн
20
Пажишек Петр
Нап
33
€ 0.35 млн
24
Нии Арма Боб
Нап
22
€ 0.3 млн
6
Саволайнен Саку
Нап
30
€ 0.25 млн
21
Луйе-Лутумба Джослин
Нап
23
€ 0.25 млн
9
Энгвалль Густав
Нап
30
€ 0.15 млн
33
Taneli Hämäläinen
Нап
-
7
Jerry Voutilainen
Нап
-
11
Agon Sadiku
Нап
-
12
Hemmo Riihimäki
Нап
-
22
Saikou Touray
Нап
-
17
Arttu Heinonen
Нап
-
15
Ayman Aiki
Нап
-
11
Морено Хайме
Нап
31
-
Всего игроков: 33, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 8, нападающих: 14
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