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Финляндия. Вейккауслига
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КуПС - результаты матчей
Купио
Финляндия. Вейккауслига
Стадион:
Куопио
Тренер:
Яни Хонкаваара
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Лига Европы. 2018/2019
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
13.09 | 15:00
КуПС
0 : 0
ХИК
08.09 | 19:00
Гнистан
1 : 1
КуПС
31.08 | 19:00
Интер
1 : 0
КуПС
23.08 | 15:00
КуПС
2 : 4
Мариехамн
16.08 | 17:00
Лахти
1 : 2
КуПС
09.08 | 15:00
КуПС
1 : 1
ТПС
01.08 | 19:00
Гнистан
0 : 1
КуПС
25.07 | 17:00
КуПС
3 : 1
ВПС
18.07 | 17:00
СИК
0 : 2
КуПС
27.06 | 17:00
ХИК
0 : 4
КуПС
23.06 | 18:00
КуПС
4 : 3
Ильвес
17.06 | 18:00
ТПС
1 : 2
КуПС
13.06 | 17:00
ВПС
1 : 1
КуПС
30.05 | 17:00
КуПС
1 : 1
Интер
23.05 | 17:00
КуПС
2 : 1
Лахти
20.05 | 19:00
КуПС
3 : 0
Яро
16.05 | 17:00
Мариехамн
1 : 1
КуПС
08.05 | 20:00
КуПС
0 : 0
СИК
02.05 | 19:00
Оулу
2 : 0
КуПС
26.04 | 16:00
КуПС
1 : 1
ХИК
22.04 | 18:00
КуПС
3 : 2
Оулу
18.04 | 16:00
Яро
1 : 1
КуПС
11.04 | 14:00
КуПС
1 : 0
Гнистан
04.04 | 17:00
Ильвес
1 : 3
КуПС
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