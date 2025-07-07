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КуПС – «Милсами»: прогноз на матч 8 июля с 65% вероятностью захода ставки

07 июля 2025 12:12
КуПС - Милсами
08 июл. 2025, вторник 18:00 | Лига чемпионов, 1 раунд
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1.87
Обе забьют – коэффициент 1.87
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Финский «КуПС» начинает еврокубковую кампанию дома против молдавского «Милсами». Обе команды в хорошей форме, активно атакуют и регулярно забивают. В 2022 году «КуПС» уже выбивал «Милсами» из Лиги конференций, но сейчас молдавская команда выглядит более собранной.

«КуПС»

Финны выиграли два последних домашних матча с суммарным счeтом 9:2. За пять встреч они забили 12 мячей, но и пропустили шесть – уязвимы при быстрых атаках соперника. При этом команда всегда играет первым номером и не закрывается даже при счeте в свою пользу. Забивают в четырeх матчах подряд.

«Милсами»

Молдавский клуб набрал неплохой ход: три победы в последних четырeх матчах, забито 8 мячей. Команда эффективно действует в гостях – 5 удачных выездов из 7 в еврокубках. «Милсами» уверенно проходит середину поля и часто использует фланги для острых атак. В последних 5 матчах забивает в среднем 1.6 мяча.

Прогноз на матч

Формат двухматчевого противостояния и высокая форма атаки обеих команд говорят в пользу результативного первого поединка. Обе команды действуют смело, но допускают моменты у своих ворот.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

  • «КуПС» забивает в среднем 2.4 гола за игру, «Милсами» – 1.6;
  • финны пропускают в 6 из 8 последних матчей;
  • «Милсами» стабильно забивает в четырeх играх подряд.

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.87.

1.87
Обе забьют – коэффициент 1.87
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Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Милсами КуПС
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