Финский «КуПС» начинает еврокубковую кампанию дома против молдавского «Милсами». Обе команды в хорошей форме, активно атакуют и регулярно забивают. В 2022 году «КуПС» уже выбивал «Милсами» из Лиги конференций, но сейчас молдавская команда выглядит более собранной.

«КуПС»

Финны выиграли два последних домашних матча с суммарным счeтом 9:2. За пять встреч они забили 12 мячей, но и пропустили шесть – уязвимы при быстрых атаках соперника. При этом команда всегда играет первым номером и не закрывается даже при счeте в свою пользу. Забивают в четырeх матчах подряд.

«Милсами»

Молдавский клуб набрал неплохой ход: три победы в последних четырeх матчах, забито 8 мячей. Команда эффективно действует в гостях – 5 удачных выездов из 7 в еврокубках. «Милсами» уверенно проходит середину поля и часто использует фланги для острых атак. В последних 5 матчах забивает в среднем 1.6 мяча.

Прогноз на матч

Формат двухматчевого противостояния и высокая форма атаки обеих команд говорят в пользу результативного первого поединка. Обе команды действуют смело, но допускают моменты у своих ворот.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

«КуПС» забивает в среднем 2.4 гола за игру, «Милсами» – 1.6;

финны пропускают в 6 из 8 последних матчей;

«Милсами» стабильно забивает в четырeх играх подряд.

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.87.