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Прогноз на точный счет матча КуПС – «Милсами»: Лига чемпионов, 8 июля 2025

07 июля 2025 8:48
КуПС - Милсами
08 июл. 2025, вторник 18:00 | Лига чемпионов, 1 раунд
Перейти в онлайн матча
6.50
Точный счёт 2:1 в пользу КуПС
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8 июля 2025 года на стадионе «Кескускенття» в Финляндии состоится матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «КуПС» и «Милсами». Обе команды подходят к встрече с хорошими результатами в последних матчах, но их игровые стили и тактики различаются. Этот матч обещает быть зрелищным и напряженным, особенно с учетом стремления команд доказать свою силу в Лиге чемпионов.

«КуПС»

«КуПС» демонстрирует отличную атакующую мощь, забив 12 голов в последних 5 играх. Однако оборона команды тоже не без проблем, поскольку она пропускает в среднем 1.2 гола за игру. Несмотря на это, «КуПС» забивает в каждом из последних матчей, что подтверждает их атакующий стиль игры. Особенно важно то, что команда выиграла 4 из последних 5 встреч. Эффективность игры на домашнем стадионе также играет в их пользу.

«Милсами»

«Милсами», в свою очередь, также показывают результативный футбол, забив 8 голов в последних 5 играх. В обороне команда действовала уверенно, пропустив всего 4 гола за тот же период. Несмотря на это, у «Милсами» есть проблемы с гостевыми матчами, где они в последних играх не демонстрируют стабильных побед, но продолжает показывать хороший футбол в атаке. В последних матчах команда может похвастаться победами и хорошей дисциплиной.

Факты о командах:

«КуПС»

  • Забивает в среднем 2.4 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Пропускает в среднем 1.2 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Не проигрывает в 4 последних матчах.
  • Забивает в 4 последних матчах.

«Милсами»

  • Забивает в среднем 1.6 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Пропускает в среднем 0.8 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей в гостях.
  • Забивает в 4 последних матчах.

Личные встречи
67% (2)
33% (1)
0% (0)
7
Забитых мячей
3
2.33
В среднем за матч
1
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  2:2
Лига чемпионов, 1 раунд
КуПС
1 : 0
08.07.2025
Милсами
Лига конференций, 2 раунд
Милсами
1 : 4
28.07.2022
КуПС
Лига конференций, 2 раунд
КуПС
2 : 2
21.07.2022
Милсами

Прогноз на матч «КуПС» – «Милсами»

Обе команды в хорошей форме, но «КуПС» выглядит более уверенным фаворитом, особенно играя на своем поле. Их атакующая мощь и хорошая форма в последних матчах дают им преимущество, однако «Милсами» будет бороться за каждый мяч и вряд ли отдадут матч без сопротивления. Мы прогнозируем напряженную игру, в которой «КуПС» может одержать победу, но это будет трудная победа с минимальным перевесом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «КуПС».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу КуПС – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «КуПС» больше 1.5 – коэффициент 1.95

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу КуПС
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Автор: Воронцов Егор
Лига чемпионов Милсами КуПС
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