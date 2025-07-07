8 июля 2025 года на стадионе «Кескускенття» в Финляндии состоится матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «КуПС» и «Милсами». Обе команды подходят к встрече с хорошими результатами в последних матчах, но их игровые стили и тактики различаются. Этот матч обещает быть зрелищным и напряженным, особенно с учетом стремления команд доказать свою силу в Лиге чемпионов.

«КуПС»

«КуПС» демонстрирует отличную атакующую мощь, забив 12 голов в последних 5 играх. Однако оборона команды тоже не без проблем, поскольку она пропускает в среднем 1.2 гола за игру. Несмотря на это, «КуПС» забивает в каждом из последних матчей, что подтверждает их атакующий стиль игры. Особенно важно то, что команда выиграла 4 из последних 5 встреч. Эффективность игры на домашнем стадионе также играет в их пользу.

«Милсами»

«Милсами», в свою очередь, также показывают результативный футбол, забив 8 голов в последних 5 играх. В обороне команда действовала уверенно, пропустив всего 4 гола за тот же период. Несмотря на это, у «Милсами» есть проблемы с гостевыми матчами, где они в последних играх не демонстрируют стабильных побед, но продолжает показывать хороший футбол в атаке. В последних матчах команда может похвастаться победами и хорошей дисциплиной.

Факты о командах:

«КуПС»

Забивает в среднем 2.4 гола за игру в последних 5 матчах.

Пропускает в среднем 1.2 гола за игру в последних 5 матчах.

Не проигрывает в 4 последних матчах.

Забивает в 4 последних матчах.

«Милсами»

Забивает в среднем 1.6 гола за игру в последних 5 матчах.

Пропускает в среднем 0.8 гола за игру в последних 5 матчах.

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей в гостях.

Забивает в 4 последних матчах.

Прогноз на матч «КуПС» – «Милсами»

Обе команды в хорошей форме, но «КуПС» выглядит более уверенным фаворитом, особенно играя на своем поле. Их атакующая мощь и хорошая форма в последних матчах дают им преимущество, однако «Милсами» будет бороться за каждый мяч и вряд ли отдадут матч без сопротивления. Мы прогнозируем напряженную игру, в которой «КуПС» может одержать победу, но это будет трудная победа с минимальным перевесом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «КуПС».

Рекомендованные ставки: