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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
КуПС - Милсами
КуПС - Милсами: обзор матча 21 июля 2022
КуПС
21.07.2022, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 2
Ответный матч – 4 : 1
Завершен
Милсами
46'
Я. Икаунекс
84'
Т. Вяйринен
60'
Д. Спэтару
87'
М. Аруна Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол КуПС - Милсами
90'
+3
Желтая карточка
Р. Гынсарь
87'
ГОЛ! 2:2!
М. Аруна Камара
85'
Замена
S. Efros
️️️️
Д. Спэтару
ГОЛ! 2:1!
Т. Вяйринен
84'
71'
Замена
D. Pisla
️️️️
А. Белоусов
71'
Замена
N. Iurasco
️️️️
В. Болохан
Замена
C. Tue Jensen
️️️️
Г. Биспо
70'
Замена
С. Саволайнен
️️️️
Г. Узочукву
70'
60'
ГОЛ! 1:1!
Д. Спэтару
60'
Замена
М. Аруна Камара
️️️️
S. Nazar
50'
Желтая карточка
И. Ламбарский
ГОЛ! 1:0!
Я. Икаунекс
46'
Замена
К. Антви
️️️️
H. Toivomäki
46'
Замена
Ф. Валенчич
️️️️
Я. Оксанен
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КуПС
27
Даниэль Каррильо
ЛЗ
15
Генри Узочукву
ПЗ
19
Габриэль Биспо
ЦП
10
Себастьян Дальстрем
ЦП
13
Яакко Оксанен
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
22
Henri Toivomäki
ЦФ
33
Диогу Томаш
ЦФ
7
Тим Вяйринен
ЦФ
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Милсами
27
Вадим Дижинари
ЛЗ
30
Igor Bondarenco
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
18
Петру Рацу
ЦЗ
8
Александр Белоусов
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
33
Дану Спэтару
ПП
19
Игорь Ламбарский
ЦФ
15
Sergiu Nazar
ЦФ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Руснак
КуПС
31
Miika Töyräs
ВР
25
Клинтон Антви
ЦЗ
33
Tony Miettinen
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
20
Christian Tue Jensen
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
19
Iiro Järvinen
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
6
Саку Саволайнен
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
Милсами
31
Mihail Cioban
ВР
0
G. Andronic
ЦП
32
Витус Амуги
ЦП
31
Victor Buga
ЦФ
5
Stefan Efros
ЦФ
0
D. Pisla
ЦФ
33
Мамаду Аруна Камара
ЦФ
0
N. Iurasco
ЦФ
2-4-5
27
Каррильо
15
Узочукву
19
Биспо
13
Оксанен
10
Икаунекс
10
Дальстрем
22
1
Крайдль
7
Вяйринен
33
Томаш
33
4-4-3
30
23
Болохан
18
Рацу
27
Дижинари
33
Спэтару
16
Антонюк
10
Гынсарь
8
Белоусов
1
15
19
Ламбарский
22
25
Антви
25
Антви
22
19
Биспо
20
20
19
Биспо
13
Оксанен
9
Валенчич
9
Валенчич
13
Оксанен
15
Узочукву
6
Саволайнен
6
Саволайнен
15
Узочукву
33
Спэтару
5
5
33
Спэтару
8
Белоусов
0
0
8
Белоусов
15
33
Камара
33
Камара
15
23
Болохан
0
0
23
Болохан
Остались в запасе
КуПС
Милсами
31
Miika Töyräs
ВР
33
Tony Miettinen
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
31
Mihail Cioban
ВР
0
G. Andronic
ЦП
32
Витус Амуги
ЦП
31
Victor Buga
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Остались в запасе
31
Miika Töyräs
ВР
33
Tony Miettinen
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
Остались в запасе
31
Mihail Cioban
ВР
0
G. Andronic
ЦП
32
Витус Амуги
ЦП
31
Victor Buga
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Статистика матча КуПС - Милсами
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
КуПС
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Милсами
Лига конференций, 1 раунд
Милсами
0 : 1
16.07.2026
Вележ
Лига конференций, 1 раунд
Вележ
1 : 1
09.07.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
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