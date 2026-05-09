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Расписание матчей
Молдова. Суперлига
Дачия - Милсами
Дачия - Милсами: обзор матча 09 мая 2026
Дачия
09.05.2026, суббота, 20:00
Молдова. Суперлига. Весна, группа A, 9 тур
1 : 2
Завершен
Милсами
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Дачия
Милсами
«Милсами» – «КуПС»: прогноз на матч 15 июля с 66% вероятностью захода ставки
14 июля 2025, 14:30
Прогноз на точный счeт матча «Милсами» – «КуПС»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
14 июля 2025, 12:45
КуПС – «Милсами»: прогноз на матч 8 июля с 65% вероятностью захода ставки
7 июля 2025, 12:14
Прогноз на точный счет матча КуПС – «Милсами»: Лига чемпионов, 8 июля 2025
7 июля 2025, 08:56
Роналду позвали вернуться в Европу
6 января 2025, 22:33
8
Роналду позвали вернуться в Европу
6 января 2025, 22:33
8
Товарищеский матч. «Крылья Советов» уступили «Дачии»
19 февраля 2016, 20:20
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
14 февраля 2016, 11:35
Армавирское «Торпедо» объявило имена новичков
7 февраля 2016, 06:20
1
Товарищеский матч. ЦСКА одержал уверенную победу над «Дачией»
6 февраля 2016, 15:35
2
«Милсами» – «КуПС»: прогноз на матч 15 июля с 66% вероятностью захода ставки
14 июля 2025, 14:30
Прогноз на точный счeт матча «Милсами» – «КуПС»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
14 июля 2025, 12:45
КуПС – «Милсами»: прогноз на матч 8 июля с 65% вероятностью захода ставки
7 июля 2025, 12:14
Прогноз на точный счет матча КуПС – «Милсами»: Лига чемпионов, 8 июля 2025
7 июля 2025, 08:56
Жигулев: «В Молдавии более боевой чемпионат, чем в России»
16 мая 2017, 09:04
11
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Дачия
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Бельцы
0 : 0
17.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Шериф
2 : 1
03.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Бельцы
0 : 0
17.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Шериф
2 : 1
03.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Дачия
0 : 3
25.04.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Дачия
1 : 2
18.04.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Бельцы
1 : 0
26.04.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Зимбру
3 : 1
18.04.2026
Милсами
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