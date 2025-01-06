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    Роналду позвали вернуться в Европу

    Молдавская «Дачия» обратилась к Криштиану Роналду.

    • У португальца летом истекает контракт с «Аль-Насром».
    • Он рассматривает три варианта своего будущего.

    «Криштиану Роналду до сих пор не продлил контракт с «Аль-Насром» и станет свободен для предложений уже этой зимой!

    Мы в Академии «Дачия» считаем, что лучшим решением для продолжения его игровой карьеры является наш клуб по нескольким причинам.

    Во-первых, ему не придется привыкать к другим цветам, мы тоже играем в желтом и синем цветах.

    После завершения карьеры мы обещаем ему место в администрации клуба в качестве международного амбассадора академии или тренера детских групп (тебе нужно где-то начинать карьеру, прежде чем ты возглавишь «МЮ» или «Реал»)!

    Криштиану, мы ждем тебя», – говорится в публикации «Дачии» в соцсетях.

    • 39-летний Роналду в «Аль-Насре» два года.
    • Он забил 74 гола и сделал 18 ассистов в 83 матчах.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.01.2025 22:33
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    Комментарии (7)
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    DOCTOR PENALTY
    1736193039
    Роналду позвали на дачу. )
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    slavа0508
    1736194229
    смешные
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    САНЁК17
    1736196613
    государство не может расплатиться за газ а клуб хочет приобрести Роналду :)
    Ответить
    Plyash
    1736197466
    Криш,работай,делай что пожелаешь,Вам с Месси можно всё.Вы заслужили. В наше обозримое будущее таких футболистов больше не ожидается.
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    Юрий--google
    1736235034
    Тогда уж лучше в Шинник из Ярославля.
    Ответить
    Александр-Балашов-google
    1736242305
    У нас наши инвалиды уже в 30 завершают, а тут без месяца человеку сороковник, его зовут играть. Только из-за этого можно уважать Кристинку. Человек сам себя сделал. Машина.
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