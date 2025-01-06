Роналду позвали вернуться в Европу

Молдавская «Дачия» обратилась к Криштиану Роналду.

У португальца летом истекает контракт с «Аль-Насром».

Он рассматривает три варианта своего будущего.

«Криштиану Роналду до сих пор не продлил контракт с «Аль-Насром» и станет свободен для предложений уже этой зимой!

Мы в Академии «Дачия» считаем, что лучшим решением для продолжения его игровой карьеры является наш клуб по нескольким причинам.

Во-первых, ему не придется привыкать к другим цветам, мы тоже играем в желтом и синем цветах.

После завершения карьеры мы обещаем ему место в администрации клуба в качестве международного амбассадора академии или тренера детских групп (тебе нужно где-то начинать карьеру, прежде чем ты возглавишь «МЮ» или «Реал»)!

Криштиану, мы ждем тебя», – говорится в публикации «Дачии» в соцсетях.