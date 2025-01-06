Роналду позвали вернуться в Европу

Молдавская «Дачия» обратилась к Криштиану Роналду.
- У португальца летом истекает контракт с «Аль-Насром».
- Он рассматривает три варианта своего будущего.
«Криштиану Роналду до сих пор не продлил контракт с «Аль-Насром» и станет свободен для предложений уже этой зимой!
Мы в Академии «Дачия» считаем, что лучшим решением для продолжения его игровой карьеры является наш клуб по нескольким причинам.
Во-первых, ему не придется привыкать к другим цветам, мы тоже играем в желтом и синем цветах.
После завершения карьеры мы обещаем ему место в администрации клуба в качестве международного амбассадора академии или тренера детских групп (тебе нужно где-то начинать карьеру, прежде чем ты возглавишь «МЮ» или «Реал»)!
Криштиану, мы ждем тебя», – говорится в публикации «Дачии» в соцсетях.
- 39-летний Роналду в «Аль-Насре» два года.
- Он забил 74 гола и сделал 18 ассистов в 83 матчах.