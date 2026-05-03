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Шериф - Дачия: обзор матча 03 мая 2026

Шериф
03.05.2026, воскресенье, 20:00
Молдова. Суперлига. Весна, группа A, 8 тур
2 : 1
Завершен
Дачия
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Шериф - Дачия
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Информация о матче
Стадион:
Шериф
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Шериф
Дачия
«Шериф» уволил экс-тренера четырех российских клубов
6 ноября 2025, 12:02
«Андерлехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72
6 августа 2025, 09:23
«Утрехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
30 июля 2025, 09:29
«Шериф» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
23 июля 2025, 08:40
«Шериф» – «Приштина»: прогноз на матч 10 июля с 66% вероятностью захода ставки
9 июля 2025, 11:10
«Шериф» уволил экс-тренера четырех российских клубов
6 ноября 2025, 12:02
«Андерлехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72
6 августа 2025, 09:23
«Утрехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
30 июля 2025, 09:29
«Шериф» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
23 июля 2025, 08:40
«Шериф» – «Приштина»: прогноз на матч 10 июля с 66% вероятностью захода ставки
9 июля 2025, 11:10
Роналду позвали вернуться в Европу
6 января 2025, 22:33
8
Товарищеский матч. «Крылья Советов» уступили «Дачии»
19 февраля 2016, 20:20
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
14 февраля 2016, 11:35
Армавирское «Торпедо» объявило имена новичков
7 февраля 2016, 06:20
1
Товарищеский матч. ЦСКА одержал уверенную победу над «Дачией»
6 февраля 2016, 15:35
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Шериф
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Бельцы
0 : 0
17.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Шериф
1 : 0
10.05.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Шериф
2 : 1
03.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Шериф
1 : 0
10.05.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Шериф
2 : 1
03.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Петрокуб
1 : 0
26.04.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Шериф
2 : 0
18.04.2026
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
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0 : 0
17.05.2026
Дачия
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1 : 2
09.05.2026
Милсами
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Шериф
2 : 1
03.05.2026
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25.04.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Дачия
1 : 2
18.04.2026
Петрокуб
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