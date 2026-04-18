Вратарь Молдавии рассказал о самочувствии после 1:11

Стало известно, с какой целью сборная Норвегии забила 11 Молдавии

«Сабах» – «Петрокуб»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50