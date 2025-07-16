17 июля на стадионе Зимбру в Молдове состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Конференций между молдавским «Петрокубом» и мальтийским «Биркиркарой». Первая встреча в Мальте завершилась победой «Биркиркары» со счeтом 1:0, что даeт им лeгкое преимущество в ответной встрече. «Петрокуб» будет играть дома и постарается отыграться, но «Биркиркара» будет бороться за выход в следующий раунд.

«Петрокуб»

Молдавский клуб «Петрокуб» имеет солидную форму на домашнем стадионе, не проигрывая в 9 из последних 11 матчей. За последние 5 игр они забили 11 голов (2.20 гола за матч), но и пропустили 4 (0.80 гола за игру). Это показывает, что команда хорошо атакует, но их оборона не всегда надeжна. В первом матче против «Биркиркары» они не смогли забить, что ставит их в сложное положение. Однако, играя дома, «Петрокуб» будет стремиться к победе и отыгрышу этого минимального отставания.

«Биркиркара»

Мальтийская команда «Биркиркара» имеет неплохие результаты в последних играх, забив 7 голов в последних 5 матчах, что даeт в среднем 2.00 гола за игру. Однако их оборона оставляет желать лучшего, пропуская 8 голов в тех же матчах (1.60 гола за игру). Несмотря на это, «Биркиркара» удалось одержать победу в первой встрече и сохранить свои ворота в неприкосновенности. В ответной игре они будут рассчитывать на контратаки и стремиться сохранить свою минимальную победу, но им будет тяжело в обороне на выезде.

Факты о командах

«Петрокуб»

Побеждает в 9 из последних 11 матчей дома

В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за матч, пропускает 0.80

Забивает в 6 последних матчах

Хорошая форма в атаке, но проблемы в обороне

«Биркиркара»

Забивает в среднем 2.00 гола за матч, пропускает 1.60 (последние 5 игр)

Забивает в 6 последних матчах

Проблемы в обороне, пропускает в 3 последних матчах Лиги Конференций

Побеждает в 3 последних матчах, но им предстоит сложная выездная встреча

Прогноз на матч

«Петрокуб» будет играть дома и имеет хорошую возможность отыграть минимальный дефицит. Молдавская команда обладает хорошей атакой, но им необходимо избежать ошибок в обороне, чтобы не дать «Биркиркаре» шанс на контратаку. В то же время, «Биркиркара» будет играть осторожно, надеясь на контратаки и возможность сохранить свою победу. Мы ожидаем открытый и напряжeнный матч с несколькими голами, в котором «Петрокуб» окажется сильнее, но «Биркиркара» забьeт один гол в ответ.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Петрокуба»

Рекомендованные ставки: