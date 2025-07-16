Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Прогноз на точный счёт матча «Петрокуб» – «Биркиркара»: Лига Конференций, 17 июля 2025

16 июля 2025 9:25
Петрокуб - Биркиркара
17 июл. 2025, четверг 20:00 | Лига конференций, 1 раунд
Перейти в онлайн матча
6.90
Точный счёт 2:1 в пользу «Петрокуба»
Сделать ставку

17 июля на стадионе Зимбру в Молдове состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Конференций между молдавским «Петрокубом» и мальтийским «Биркиркарой». Первая встреча в Мальте завершилась победой «Биркиркары» со счeтом 1:0, что даeт им лeгкое преимущество в ответной встрече. «Петрокуб» будет играть дома и постарается отыграться, но «Биркиркара» будет бороться за выход в следующий раунд.

«Петрокуб»

Молдавский клуб «Петрокуб» имеет солидную форму на домашнем стадионе, не проигрывая в 9 из последних 11 матчей. За последние 5 игр они забили 11 голов (2.20 гола за матч), но и пропустили 4 (0.80 гола за игру). Это показывает, что команда хорошо атакует, но их оборона не всегда надeжна. В первом матче против «Биркиркары» они не смогли забить, что ставит их в сложное положение. Однако, играя дома, «Петрокуб» будет стремиться к победе и отыгрышу этого минимального отставания.

«Биркиркара»

Мальтийская команда «Биркиркара» имеет неплохие результаты в последних играх, забив 7 голов в последних 5 матчах, что даeт в среднем 2.00 гола за игру. Однако их оборона оставляет желать лучшего, пропуская 8 голов в тех же матчах (1.60 гола за игру). Несмотря на это, «Биркиркара» удалось одержать победу в первой встрече и сохранить свои ворота в неприкосновенности. В ответной игре они будут рассчитывать на контратаки и стремиться сохранить свою минимальную победу, но им будет тяжело в обороне на выезде.

Факты о командах

«Петрокуб»

  • Побеждает в 9 из последних 11 матчей дома
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за матч, пропускает 0.80
  • Забивает в 6 последних матчах
  • Хорошая форма в атаке, но проблемы в обороне

«Биркиркара»

  • Забивает в среднем 2.00 гола за матч, пропускает 1.60 (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 последних матчах
  • Проблемы в обороне, пропускает в 3 последних матчах Лиги Конференций
  • Побеждает в 3 последних матчах, но им предстоит сложная выездная встреча

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Лига конференций, 1 раунд
Биркиркара
1 : 0
10.07.2025
Петрокуб

Прогноз на матч

«Петрокуб» будет играть дома и имеет хорошую возможность отыграть минимальный дефицит. Молдавская команда обладает хорошей атакой, но им необходимо избежать ошибок в обороне, чтобы не дать «Биркиркаре» шанс на контратаку. В то же время, «Биркиркара» будет играть осторожно, надеясь на контратаки и возможность сохранить свою победу. Мы ожидаем открытый и напряжeнный матч с несколькими голами, в котором «Петрокуб» окажется сильнее, но «Биркиркара» забьeт один гол в ответ.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Петрокуба»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Петрокуба» – коэффициент 6.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85

6.90
Точный счёт 2:1 в пользу «Петрокуба»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Лига конференций Биркиркара Петрокуб
Другие прогнозы
16.07.2025
21:45
6.00
Лига чемпионов, 1 раунд
Линфилд - Шелбурн
Точный счёт 2:1 в пользу «Линфилда»
16.07.2025
21:45
5.50
Лига чемпионов, 1 раунд
Динамо Мн - Лудогорец
Точный счёт 1:1
16.07.2025
21:45
1.85
Лига чемпионов, 1 раунд
Динамо Мн - Лудогорец
Ставка на тотал меньше 2.5
16.07.2025
21:45
1.75
Лига чемпионов, 1 раунд
Линфилд - Шелбурн
Ставка на обе забьют
17.07.2025
01:00
6.50
Бразилия. Серия А, 14 тур
Палмейрас - Мирассол
Точный счёт 2:1 в пользу «Палмейраса»
17.07.2025
01:30
6.20
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сеара - Коринтианс
Точный счёт 3:1 в пользу «Сеары»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 