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«Сабах» – «Петрокуб»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50

31 июля 2025 8:49
Сабах - Петрокуб
31 июл. 2025, четверг 19:00 | Лига конференций, 2 раунд
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8.50
Победа «Сабаха»
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В четверг, 31 июля, в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций встречаются «Сабах» и «Петрокуб». Игра состоится в Масазыре, начало – в 19:00 (мск).

В первой встрече сильнее был «Сабах» – 2:0.

«Сабах»

Команда Валдаса Дамбраускаса в чемпионате Азербайджана сезона-2024/25 финишировала 5-й, набрав 48 очков. «Сабах» добыл 10 побед, 18 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей – 50:46.

В рейтинге УЕФА азербайджанцы находятся на 258-м месте.

Последние результаты «Сабаха»:

  • 24.07.25 «Петрокуб» – «Сабах» – 0:2 Лига конференций;
  • 17.07.25 «Целе» – «Сабах» – 3:3 Лига Европы;
  • 10.07.25 «Сабах» – «Целе» – 2:3 Лига Европы.

«Петрокуб»

«Петрокуб» в чемпионской группе первенства Молдавии сезона-2024/25 занял 4-е место. В стартовавшем чемпионате-2025/26 после 5 туров подопечные Шоты Махарадзе набрали 11 очков и занимают 3-ю строчку. «Петрокуб» добыл 3 победы и 2 раза сыграл вничью, разница мячей – 7:4.

Коллектив из города Хынчешты в рейтинге УЕФА располагается на 167-й позиции.

Предыдущие результаты «Петрокуба»:

  • 27.07.25 «Петрокуб» – «Дачия Буюкань» – 2:1 Высшая лига Молдовы;
  • 24.07.25 «Петрокуб» – «Сабах» – 0:2 Лига Конференций;
  • 20.07.25 «Петрокуб» – «Шериф» – 0:0 Высшая лига Молдовы.

Очные встречи

  • 24.07.25 «Петрокуб» – «Сабах» – 0:2 Лига Конференций.

Прогноз на матч «Сабах» – «Петрокуб»

«Сабах» снял почти все вопросы о победителе противостояния в первом матче. На домашнем стадионе азербайджанцам осталось закрепить успех. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 8.50.

8.50
Победа «Сабаха»
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Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Петрокуб Сабах
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