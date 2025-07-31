В четверг, 31 июля, в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций встречаются «Сабах» и «Петрокуб». Игра состоится в Масазыре, начало – в 19:00 (мск).

В первой встрече сильнее был «Сабах» – 2:0.

«Сабах»

Команда Валдаса Дамбраускаса в чемпионате Азербайджана сезона-2024/25 финишировала 5-й, набрав 48 очков. «Сабах» добыл 10 побед, 18 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей – 50:46.

В рейтинге УЕФА азербайджанцы находятся на 258-м месте.

Последние результаты «Сабаха»:

24.07.25 «Петрокуб» – «Сабах» – 0:2 Лига конференций;

17.07.25 «Целе» – «Сабах» – 3:3 Лига Европы;

10.07.25 «Сабах» – «Целе» – 2:3 Лига Европы.

«Петрокуб»

«Петрокуб» в чемпионской группе первенства Молдавии сезона-2024/25 занял 4-е место. В стартовавшем чемпионате-2025/26 после 5 туров подопечные Шоты Махарадзе набрали 11 очков и занимают 3-ю строчку. «Петрокуб» добыл 3 победы и 2 раза сыграл вничью, разница мячей – 7:4.

Коллектив из города Хынчешты в рейтинге УЕФА располагается на 167-й позиции.

Предыдущие результаты «Петрокуба»:

27.07.25 «Петрокуб» – «Дачия Буюкань» – 2:1 Высшая лига Молдовы;

24.07.25 «Петрокуб» – «Сабах» – 0:2 Лига Конференций;

20.07.25 «Петрокуб» – «Шериф» – 0:0 Высшая лига Молдовы.

Очные встречи

24.07.25 «Петрокуб» – «Сабах» – 0:2 Лига Конференций.

Прогноз на матч «Сабах» – «Петрокуб»

«Сабах» снял почти все вопросы о победителе противостояния в первом матче. На домашнем стадионе азербайджанцам осталось закрепить успех. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 8.50.