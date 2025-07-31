В четверг, 31 июля, в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций встречаются «Сабах» и «Петрокуб». Игра состоится в Масазыре, начало – в 19:00 (мск).
В первой встрече сильнее был «Сабах» – 2:0.
«Сабах»
Команда Валдаса Дамбраускаса в чемпионате Азербайджана сезона-2024/25 финишировала 5-й, набрав 48 очков. «Сабах» добыл 10 побед, 18 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей – 50:46.
В рейтинге УЕФА азербайджанцы находятся на 258-м месте.
Последние результаты «Сабаха»:
- 24.07.25 «Петрокуб» – «Сабах» – 0:2 Лига конференций;
- 17.07.25 «Целе» – «Сабах» – 3:3 Лига Европы;
- 10.07.25 «Сабах» – «Целе» – 2:3 Лига Европы.
«Петрокуб»
«Петрокуб» в чемпионской группе первенства Молдавии сезона-2024/25 занял 4-е место. В стартовавшем чемпионате-2025/26 после 5 туров подопечные Шоты Махарадзе набрали 11 очков и занимают 3-ю строчку. «Петрокуб» добыл 3 победы и 2 раза сыграл вничью, разница мячей – 7:4.
Коллектив из города Хынчешты в рейтинге УЕФА располагается на 167-й позиции.
Предыдущие результаты «Петрокуба»:
- 27.07.25 «Петрокуб» – «Дачия Буюкань» – 2:1 Высшая лига Молдовы;
- 24.07.25 «Петрокуб» – «Сабах» – 0:2 Лига Конференций;
- 20.07.25 «Петрокуб» – «Шериф» – 0:0 Высшая лига Молдовы.
Очные встречи
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24.07.25 «Петрокуб» – «Сабах» – 0:2 Лига Конференций.
Прогноз на матч «Сабах» – «Петрокуб»
«Сабах» снял почти все вопросы о победителе противостояния в первом матче. На домашнем стадионе азербайджанцам осталось закрепить успех. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 8.50.