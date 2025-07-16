Ответный матч Лиги Конференций между «Петрокубом» и «Биркиркарой» состоится на стадионе Зимбру. В первой игре, сыгранной в Мальте, «Биркиркара» одержала победу 1:0, что оставляет «Петрокубу» небольшие шансы на победу в ответном матче, но с учетом домашнего преимущества их шанс увеличивается.

«Петрокуб»

В последних 5 играх «Петрокуб» забивает в среднем 2.2 гола за матч, пропуская 0.8. Это хорошая форма в атаке и стабильная оборона, которая позволила им не проигрывать в 9 из последних 11 домашних матчей. Однако в первой встрече они не смогли забить, и теперь им предстоит сложная задача – сократить отставание и забить в ответной встрече.

«Биркиркара»

«Биркиркара» забивает в среднем 2.0 гола за матч, но также пропускает 1.2 гола. Команда в хорошей форме, выиграв 3 последних матча, и продемонстрировала свою силу в первой игре, победив с минимальным счeтом 1:0. Они могут позволить себе отыгрываться, но их задача усложняется выездной игрой, где они не всегда показывают стабильный результат.

Прогноз на матч

«Петрокуб» имеет шанс на победу благодаря преимуществу домашнего поля и хорошей атакующей форме. Однако «Биркиркара» будет защищать своe преимущество, и матч, вероятно, окажется напряжeнным. Ожидаем, что «Петрокуб» победит с минимальным отрывом, возможно, с форой (-1) на победу.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

«Петрокуб» не проигрывает в 9 из последних 11 домашних матчей;

«Биркиркара» пропускает в среднем 1.2 гола за матч, что может сыграть на руку хозяевам;

В первой встрече «Петрокуб» проиграл с минимальным счeтом 1:0, и теперь будет стремиться к победе.

Рекомендация: ставка на победу «Петрокуб» с коэффициентом 2.00.