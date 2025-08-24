«Андерлехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72

«Утрехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72

«Шериф» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85

«Милсами» – «КуПС»: прогноз на матч 15 июля с 66% вероятностью захода ставки

Прогноз на точный счeт матча «Милсами» – «КуПС»: Лига чемпионов, 15 июля 2025