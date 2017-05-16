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Жигулев: «В Молдавии более боевой чемпионат, чем в России»

16 мая 2017, 09:04
11

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев сравнил уровень футбола в России и Молдавии, где он выступал на правах аренды за «Милсами». По его словам, там чемпионат выглядит более боевым.

«В Молдавии команды стараются больше играть, чем в России, пусть у многих это не очень получается. В Молдавии клуб, который идет на последнем месте, спокойно может тебя повозить. Это боевитый чемпионат.

С лидерами играть особенно интересно, потому что никто не закрывается. Если сравнивать сами чемпионаты, то там выступает всего 11 команд. Из них пять могли бы спокойно играть в ФНЛ, а остальные по силе похожи на вторую лигу», – рассказал Жигулев.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел в составе «Краснодара» шесть матчей в российской Премьер-лиге.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Милсами Жигулев Илья
Комментарии (11)
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Barsuk52
1494915119
че
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neveldomha
1494916045
Чето я не встречал этих боевиков хотя бы в Лиге европы.
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lokomotyv
1494918448
ЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ?????? Я ИГРАЛ В ЭТОМ ЧЕМПИОНАТЕ, потерянное время, все куплено, две команды борятся и им все сливают
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momwig_
1494920540
Штук 5 матчей сыграл в этом году... неполных. Звезда... можно языком чесать.
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Хмурый71
1494921555
Очередной "игрочишка".
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dok66
1494923189
Что за ерунда . Более боевой , так можно и любую дворовую команду притянуть . Там битва всегда до крови .
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lokomotyv
1494927017
Joni даже не сомневался что такие черты как ты минус поставят
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APchelov
1494930852
А чемпионат Питера среди мужиков - это ваще рубилово )
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subbotaspartak
1494935873
У нас пацаны бьются в прах и пух, Захватывает дух.
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