Жигулев: «В Молдавии более боевой чемпионат, чем в России»

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев сравнил уровень футбола в России и Молдавии, где он выступал на правах аренды за «Милсами». По его словам, там чемпионат выглядит более боевым.

«В Молдавии команды стараются больше играть, чем в России, пусть у многих это не очень получается. В Молдавии клуб, который идет на последнем месте, спокойно может тебя повозить. Это боевитый чемпионат.

С лидерами играть особенно интересно, потому что никто не закрывается. Если сравнивать сами чемпионаты, то там выступает всего 11 команд. Из них пять могли бы спокойно играть в ФНЛ, а остальные по силе похожи на вторую лигу», – рассказал Жигулев.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел в составе «Краснодара» шесть матчей в российской Премьер-лиге.