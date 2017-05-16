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    Жигулев: «В Молдавии более боевой чемпионат, чем в России»

    Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев сравнил уровень футбола в России и Молдавии, где он выступал на правах аренды за «Милсами». По его словам, там чемпионат выглядит более боевым.

    «В Молдавии команды стараются больше играть, чем в России, пусть у многих это не очень получается. В Молдавии клуб, который идет на последнем месте, спокойно может тебя повозить. Это боевитый чемпионат.

    С лидерами играть особенно интересно, потому что никто не закрывается. Если сравнивать сами чемпионаты, то там выступает всего 11 команд. Из них пять могли бы спокойно играть в ФНЛ, а остальные по силе похожи на вторую лигу», – рассказал Жигулев.

    В текущем сезоне 21-летний футболист провел в составе «Краснодара» шесть матчей в российской Премьер-лиге.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.05.2017 09:04
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 мая 2017, 14:57

      У нас пацаны бьются в прах и пух,
      Захватывает дух.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 мая 2017, 13:34

      А чемпионат Питера среди мужиков - это ваще рубилово )

      0
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      Рейтинг: +86

      lokomotyv 16 мая 2017, 12:30

      Joni даже не сомневался что такие черты как ты минус поставят

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 мая 2017, 11:26

      Что за ерунда . Более боевой , так можно и любую дворовую команду притянуть . Там битва всегда до крови .

      3
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      Рейтинг: +84

      Хмурый71 16 мая 2017, 10:59

      Очередной "игрочишка".

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 16 мая 2017, 10:42

      Штук 5 матчей сыграл в этом году... неполных. Звезда... можно языком чесать.

      -1
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      Рейтинг: +86

      lokomotyv 16 мая 2017, 10:07

      ЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ?????? Я ИГРАЛ В ЭТОМ ЧЕМПИОНАТЕ, потерянное время, все куплено, две команды борятся и им все сливают

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 16 мая 2017, 09:27

      Чето я не встречал этих боевиков хотя бы в Лиге европы.

      1
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      Рейтинг: +3

      Joni > neveldomha 16 мая 2017, 11:19

      так он же говорит, что клубы на уровне ФНЛ и второй лиги. Какая Лига Европы???

      -2
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 16 мая 2017, 09:11

      че

      1
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