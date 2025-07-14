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Прогноз на точный счёт матча «Милсами» – «КуПС»: Лига чемпионов, 15 июля 2025

14 июля 2025 12:14
Милсами - КуПС
15 июл. 2025, вторник 20:00 | Лига чемпионов, 1 раунд
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7.00
Точный счёт 1:2 в пользу «КуПС»
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15 июля в Оргееве «Милсами» примет финский «КуПС» во втором матче квалификации Лиги чемпионов. В первой игре финны добились минимального преимущества (1:0), и теперь молдавскому клубу нужно играть первым номером. В то же время «КуПС» не проигрывает на протяжении пяти встреч и подходит к ответной встрече в отличной форме, особенно в атаке.

«Милсами»

Молдавский клуб чередует уверенные победы с неудачами против более сильных оппонентов. Команда забила 8 голов за последние 5 игр, в среднем 1.60 за матч. Однако защита не всегда надeжна – «Милсами» пропускает по 1 мячу в среднем и проиграл дважды «Шерифу» с одинаковым счeтом 1:2. На своeм поле команда играет ярче, но против стабильных соперников часто испытывает трудности с организацией игры в обороне.

«КуПС»

Финны демонстрируют отличную форму: за 5 матчей – 13 голов (в среднем 2.60 за игру) и ни одного поражения. Команда стабильно забивает и действует слаженно в атаке. Победа 3:0 над ХИКом и 6:2 над «Гнистаном» – подтверждение хорошей формы. При этом оборона допускает по одному голу в среднем, но преимущество в созидании нивелирует эти риски.

Факты о командах

«Милсами»

  • Забивает в среднем 1.60 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч
  • Не проигрывает дома 3 из 4 последних матчей

«КуПС»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в среднем 2.60 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

Личные встречи
0% (0)
33% (1)
67% (2)
3
Забитых мячей
7
1
В среднем за матч
2.33
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  2:2
Лига чемпионов, 1 раунд
КуПС
1 : 0
08.07.2025
Милсами
Лига конференций, 2 раунд
Милсами
1 : 4
28.07.2022
КуПС
Лига конференций, 2 раунд
КуПС
2 : 2
21.07.2022
Милсами

Прогноз на матч

«Милсами» предстоит рисковать, чтобы отыграть дефицит, а это создаeт возможности для быстрых атак «КуПС». Финны на пике формы, стабильно забивают, а значит, и здесь не уйдут без гола. Учитывая атакующий стиль гостей и уязвимость обороны хозяев – возможен открытый матч с голами с обеих сторон. «КуПС» выглядит более цельной и уверенной командой и может повторно обыграть соперника.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «КуПС».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «КуПС» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «КуПС» больше 1.5 – коэффициент 2.10

7.00
Точный счёт 1:2 в пользу «КуПС»
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Автор: Орлов Максим
Лига чемпионов КуПС Милсами
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