15 июля в Оргееве «Милсами» примет финский «КуПС» во втором матче квалификации Лиги чемпионов. В первой игре финны добились минимального преимущества (1:0), и теперь молдавскому клубу нужно играть первым номером. В то же время «КуПС» не проигрывает на протяжении пяти встреч и подходит к ответной встрече в отличной форме, особенно в атаке.

«Милсами»

Молдавский клуб чередует уверенные победы с неудачами против более сильных оппонентов. Команда забила 8 голов за последние 5 игр, в среднем 1.60 за матч. Однако защита не всегда надeжна – «Милсами» пропускает по 1 мячу в среднем и проиграл дважды «Шерифу» с одинаковым счeтом 1:2. На своeм поле команда играет ярче, но против стабильных соперников часто испытывает трудности с организацией игры в обороне.

«КуПС»

Финны демонстрируют отличную форму: за 5 матчей – 13 голов (в среднем 2.60 за игру) и ни одного поражения. Команда стабильно забивает и действует слаженно в атаке. Победа 3:0 над ХИКом и 6:2 над «Гнистаном» – подтверждение хорошей формы. При этом оборона допускает по одному голу в среднем, но преимущество в созидании нивелирует эти риски.

Факты о командах

«Милсами»

Забивает в среднем 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

Не проигрывает дома 3 из 4 последних матчей

«КуПС»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в среднем 2.60 гола за игру

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

Прогноз на матч

«Милсами» предстоит рисковать, чтобы отыграть дефицит, а это создаeт возможности для быстрых атак «КуПС». Финны на пике формы, стабильно забивают, а значит, и здесь не уйдут без гола. Учитывая атакующий стиль гостей и уязвимость обороны хозяев – возможен открытый матч с голами с обеих сторон. «КуПС» выглядит более цельной и уверенной командой и может повторно обыграть соперника.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «КуПС».

Рекомендованные ставки: