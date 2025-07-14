15 июля в Оргееве «Милсами» примет финский «КуПС» во втором матче квалификации Лиги чемпионов. В первой игре финны добились минимального преимущества (1:0), и теперь молдавскому клубу нужно играть первым номером. В то же время «КуПС» не проигрывает на протяжении пяти встреч и подходит к ответной встрече в отличной форме, особенно в атаке.
«Милсами»
Молдавский клуб чередует уверенные победы с неудачами против более сильных оппонентов. Команда забила 8 голов за последние 5 игр, в среднем 1.60 за матч. Однако защита не всегда надeжна – «Милсами» пропускает по 1 мячу в среднем и проиграл дважды «Шерифу» с одинаковым счeтом 1:2. На своeм поле команда играет ярче, но против стабильных соперников часто испытывает трудности с организацией игры в обороне.
«КуПС»
Финны демонстрируют отличную форму: за 5 матчей – 13 голов (в среднем 2.60 за игру) и ни одного поражения. Команда стабильно забивает и действует слаженно в атаке. Победа 3:0 над ХИКом и 6:2 над «Гнистаном» – подтверждение хорошей формы. При этом оборона допускает по одному голу в среднем, но преимущество в созидании нивелирует эти риски.
Факты о командах
«Милсами»
- Забивает в среднем 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем 1.00 гола за матч
- Не проигрывает дома 3 из 4 последних матчей
«КуПС»
- Не проигрывает в 5 последних матчах
- Забивает в среднем 2.60 гола за игру
- Пропускает в среднем 1.00 гола за матч
Прогноз на матч
«Милсами» предстоит рисковать, чтобы отыграть дефицит, а это создаeт возможности для быстрых атак «КуПС». Финны на пике формы, стабильно забивают, а значит, и здесь не уйдут без гола. Учитывая атакующий стиль гостей и уязвимость обороны хозяев – возможен открытый матч с голами с обеих сторон. «КуПС» выглядит более цельной и уверенной командой и может повторно обыграть соперника.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «КуПС».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «КуПС» – коэффициент 7.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «КуПС» больше 1.5 – коэффициент 2.10