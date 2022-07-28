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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Милсами - КуПС
Милсами - КуПС: обзор матча 28 июля 2022
Милсами
28.07.2022, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 4
Первый матч – 2 : 2
Завершен
КуПС
45+2'
Р. Гынсарь
27'
Г. Биспо
53'
T. Miettinen
88'
Д. Каррильо
90+1'
Ф. Валенчич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Милсами - КуПС
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
Ф. Валенчич
90'
+1
Замена
A. Vidjeskog
️️️️
Я. Икаунекс
Желтая карточка
В. Болохан
89'
88'
ГОЛ! 1:3!
Д. Каррильо
81'
Замена
T. Hämäläinen
️️️️
С. Саволайнен
Замена
D. Pisla
️️️️
М. Аруна Камара
77'
Замена
S. Istrati
️️️️
Д. Спэтару
77'
Желтая карточка
А. Антонюк
72'
68'
Замена
Ф. Валенчич
️️️️
Т. Вяйринен
Желтая карточка
S. Nazar
65'
Замена
S. Nazar
️️️️
И. Ламбарский
64'
53'
ГОЛ! 1:2!
T. Miettinen
Пас отдал
С. Дальстрем
45'
+2
Желтая карточка
Д. Томаш
ГОЛ! 1:1!
Р. Гынсарь
Пас отдал
А. Антонюк
45'
+2
Замена
А. Белоусов
️️️️
В. Амуги
43'
27'
ГОЛ! 0:1!
Г. Биспо
Пас отдал
Т. Вяйринен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милсами
27
Вадим Дижинари
ЛЗ
30
Igor Bondarenco
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
18
Петру Рацу
ЦЗ
10
Раду Гынсарь
ЦП
32
Витус Амуги
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
33
Дану Спэтару
ПП
1
Emil Tîmbur
ЦФ
19
Игорь Ламбарский
ЦФ
33
Мамаду Аруна Камара
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Руснак
КуПС
27
Даниэль Каррильо
ЛЗ
33
Tony Miettinen
ЦЗ
10
Янис Икаунекс
ЦП
19
Габриэль Биспо
ЦП
13
Яакко Оксанен
ЦП
10
Себастьян Дальстрем
ЦП
7
Тим Вяйринен
ЦФ
6
Саку Саволайнен
ЦФ
33
Диогу Томаш
ЦФ
22
Henri Toivomäki
ЦФ
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Милсами
31
Mihail Cioban
ВР
0
G. Andronic
ЦП
8
Александр Белоусов
ЦП
31
Victor Buga
ЦФ
5
Stefan Efros
ЦФ
0
D. Pisla
ЦФ
10
Sergiu Istrati
ЦФ
0
N. Iurasco
ЦФ
15
Sergiu Nazar
ЦФ
КуПС
31
Miika Töyräs
ВР
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
26
Axel Vidjeskog
ЦП
20
Christian Tue Jensen
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
29
Сантери Хаарала
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
4-4-3
27
Дижинари
23
Болохан
18
Рацу
30
10
Гынсарь
32
Амуги
16
Антонюк
33
Спэтару
33
Камара
19
Ламбарский
1
2-4-5
33
27
Каррильо
19
Биспо
13
Оксанен
10
Дальстрем
10
Икаунекс
7
Вяйринен
1
Крайдль
22
33
Томаш
6
Саволайнен
32
Амуги
8
Белоусов
8
Белоусов
32
Амуги
33
Камара
0
0
33
Камара
33
Спэтару
10
10
33
Спэтару
19
Ламбарский
15
15
19
Ламбарский
10
Икаунекс
26
26
10
Икаунекс
7
Вяйринен
9
Валенчич
9
Валенчич
7
Вяйринен
6
Саволайнен
33
33
6
Саволайнен
Остались в запасе
Милсами
КуПС
31
Mihail Cioban
ВР
0
G. Andronic
ЦП
31
Victor Buga
ЦФ
5
Stefan Efros
ЦФ
0
N. Iurasco
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Руснак
31
Miika Töyräs
ВР
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
20
Christian Tue Jensen
ЦП
29
Сантери Хаарала
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Остались в запасе
31
Mihail Cioban
ВР
0
G. Andronic
ЦП
31
Victor Buga
ЦФ
5
Stefan Efros
ЦФ
0
N. Iurasco
ЦФ
Остались в запасе
31
Miika Töyräs
ВР
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
20
Christian Tue Jensen
ЦП
29
Сантери Хаарала
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Статистика матча Милсами - КуПС
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Милсами
Лига конференций, 1 раунд
Милсами
0 : 1
16.07.2026
Вележ
Лига конференций, 1 раунд
Вележ
1 : 1
09.07.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
Петрокуб
КуПС
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
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2 : 2
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