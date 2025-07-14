«Милсами» попытается отыграться после поражения 0:1 в первом матче от «КуПСа». Молдавский клуб силeн дома, но финны демонстрируют мощную атаку – 13 голов за 5 последних матчей и серия без поражений.

«Милсами»

В последних играх команда нестабильна: победы чередуются с поражениями. В среднем – 1.6 гола за игру и столько же пропущенных. Внутри страны «Милсами» конкурентоспособен, но на международной арене испытывает сложности – особенно в матчах против «КуПСа», которому не забивал трижды подряд.

«КуПС»

Финский клуб находится в отличной форме. В 5 матчах – 4 победы и 1 ничья, в среднем 2.6 гола за игру. Команда уверенно реализует моменты и при этом сохраняет надeжность в обороне. На выезде играет агрессивно и стабильно забивает.

Прогноз на матч

С учeтом статистики и формы гостей, «КуПС» выглядит фаворитом. Однако «Милсами» будет активно искать ответный мяч. Голы с обеих сторон выглядят логичным сценарием.

Вероятность захода – около 66%, потому что:

«КуПС» забивает в 5 матчах подряд;

«Милсами» должен идти вперeд после поражения;

средняя результативность обеих команд – выше 1.5 мяча.

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.91