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«Милсами» – «КуПС»: прогноз на матч 15 июля с 66% вероятностью захода ставки

14 июля 2025 14:57
Милсами - КуПС
15 июл. 2025, вторник 20:00 | Лига чемпионов, 1 раунд
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1.91
Ставка на обе забьют
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«Милсами» попытается отыграться после поражения 0:1 в первом матче от «КуПСа». Молдавский клуб силeн дома, но финны демонстрируют мощную атаку – 13 голов за 5 последних матчей и серия без поражений.

«Милсами»

В последних играх команда нестабильна: победы чередуются с поражениями. В среднем – 1.6 гола за игру и столько же пропущенных. Внутри страны «Милсами» конкурентоспособен, но на международной арене испытывает сложности – особенно в матчах против «КуПСа», которому не забивал трижды подряд.

«КуПС»

Финский клуб находится в отличной форме. В 5 матчах – 4 победы и 1 ничья, в среднем 2.6 гола за игру. Команда уверенно реализует моменты и при этом сохраняет надeжность в обороне. На выезде играет агрессивно и стабильно забивает.

Прогноз на матч

С учeтом статистики и формы гостей, «КуПС» выглядит фаворитом. Однако «Милсами» будет активно искать ответный мяч. Голы с обеих сторон выглядят логичным сценарием.

Вероятность захода – около 66%, потому что:

  • «КуПС» забивает в 5 матчах подряд;
  • «Милсами» должен идти вперeд после поражения;
  • средняя результативность обеих команд – выше 1.5 мяча.

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.91

1.91
Ставка на обе забьют
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Автор: Рассказов Михаил
Лига чемпионов КуПС Милсами
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