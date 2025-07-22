Смотреть прямую трансляцию матча «КуПС» против «Кайрата», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КуПС» – «Кайрат»