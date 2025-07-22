22.07.2025, вторник, 18:00
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 0
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КуПС
КуПС
3-2-1-5
15
Сиссе
16
22
Хямяляйнен
13
Оксанен
21
34
Руоппи
6
20
8
10
1
3-3-1-1-2
1
Заруцкий
4
Касабулат
80
Сорокин
14
Мартынович
24
Мрынский
20
Тапалов
3
Мата
18
Глейзер
55
Громыко
7
Жоржинью
26
34
Руоппи
24
24
34
Руоппи
20
7
7
20
8
17
17
8
21
11
11
21
4
Касабулат
15
Арад
15
Арад
4
Касабулат
7
Жоржинью
10
Зария
10
Зария
7
Жоржинью
26
9
Сатпаев
9
Сатпаев
26
55
Громыко
99
Рикардиньо
99
Рикардиньо
55
Громыко
Остались в запасе
КуПС
Кайрат
12
Aatu Hakala
ВР
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
32
Rasmus Tikkanen
ЦЗ
30
Lauri Sahimaa
ЦП
Главный тренер
Яни Хонкаваара
77
Темирлан Анарбеков
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
17
Олжас Байбек
ОП
89
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
12
Aatu Hakala
ВР
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
32
Rasmus Tikkanen
ЦЗ
30
Lauri Sahimaa
ЦП
Остались в запасе
77
Темирлан Анарбеков
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
17
Олжас Байбек
ОП
89
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча КуПС - Кайрат
1
1
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «КуПС» против «Кайрата», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КуПС» – «Кайрат»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport»
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»