Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «КуПС» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2025

«КуПС» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2025

22 июля, 16:50
КуПС
22.07.2025, вторник, 18:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 29.07.2025
Завершен
Кайрат
49' M. Toure 71' Я. Оксанен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КуПС
15
Ибраим Сиссе
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
13
Яакко Оксанен
ЦП
21
Joslyn Luyeye-Lutumba
ЦП
34
Отто Руоппи
АП
1
Johannes Kreidl
ЦФ
6
Saku Savolainen
ЦФ
10
D. Arifi
ЦФ
8
Petteri Pennanen
ЦФ
20
Mohamed Toure
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Кайрат
1
Александр Заруцкий
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
80
Егор Сорокин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
26
Edmilson
ЦФ
7
Жоржинью
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
КуПС
12
Aatu Hakala
ВР
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
32
Rasmus Tikkanen
ЦЗ
30
Lauri Sahimaa
ЦП
24
Bob Nii Armah
ЦП
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
11
Agon Sadiku
ЦФ
Кайрат
77
Темирлан Анарбеков
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
17
Олжас Байбек
ОП
10
Гиорги Зария
АП
9
Дастан Сатпаев
ЦФ
89
Рамазан Багдат
ЦФ
99
Рикардиньо
ЦФ
3-2-1-5
15
Сиссе
16
22
Хямяляйнен
13
Оксанен
21
34
Руоппи
6
20
8
10
1
3-3-1-1-2
1
Заруцкий
4
Касабулат
80
Сорокин
14
Мартынович
24
Мрынский
20
Тапалов
3
Мата
18
Глейзер
55
Громыко
7
Жоржинью
26
34
Руоппи
24
24
34
Руоппи
20
7
7
20
8
17
17
8
21
11
11
21
4
Касабулат
15
Арад
15
Арад
4
Касабулат
7
Жоржинью
10
Зария
10
Зария
7
Жоржинью
26
9
Сатпаев
9
Сатпаев
26
55
Громыко
99
Рикардиньо
99
Рикардиньо
55
Громыко
Остались в запасе
КуПС
Кайрат
12
Aatu Hakala
ВР
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
32
Rasmus Tikkanen
ЦЗ
30
Lauri Sahimaa
ЦП
Главный тренер
Яни Хонкаваара
77
Темирлан Анарбеков
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
17
Олжас Байбек
ОП
89
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
12
Aatu Hakala
ВР
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
32
Rasmus Tikkanen
ЦЗ
30
Lauri Sahimaa
ЦП
Остались в запасе
77
Темирлан Анарбеков
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
17
Олжас Байбек
ОП
89
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча КуПС - Кайрат
1
1
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «КуПС» против «Кайрата», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КуПС» – «Кайрат»

«КуПС» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Кайрат КуПС
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, чем занимается экс-директор «Спартака» Цорн
17:48
Кузнецов не разделяет восторгов от Жерсона: «Абсолютно рядовой футболист»
17:28
3
Семин – о новичке «Зенита»: «Исключительный футболист, у которого есть все»
17:11
2
Мантуан может сменить «Зенит» на «Марсель»
16:36
2
ФотоУгальде, которым интересуется «ПСЖ», приехал на тренировку «Спартака» в майке с надписью «Париж»
16:14
11
Стало известно, как «Пари НН» удалось перехватить Олусегуна у «Ахмата»
15:54
2
За Олусегуна опасаются, что ему придется извиняться перед «Ахматом»
15:23
2
Раскрыта судьба инфраструктуры «Сочи» на фоне атаки БПЛА
15:19
Фото«Пари НН» подписал игрока сборной Панамы
14:59
Стало известно, почему Зайнутдинов предпочел «Динамо» «Спартаку»
14:52
10
Все новости
Все новости
4 россиянина заявлены на 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов
21 июля
УЕФА внес изменения в жеребьевку еврокубков
8 июля
1
5 россиян заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги чемпионов
8 июля
Лига чемпионов 2025/26: дата начала, формат, жеребьевки, команды
3 июля
Петербург намерен вернуть в город финал ЛЧ, отобранный в 2022 году
28 июня
3
«Иногда приходится поесть дерьма и хорошо его пережевать»: Киву – о поражении «Интера» в финале ЛЧ
25 июня
Букмекеры определили фаворита следующего сезона Лиги чемпионов
22 июня
1
Сафонов заявил об амбициях еще раз выиграть Лигу чемпионов
17 июня
4
Аленичев высказался о шансах российских футболистов выигрывать еврокубки
13 июня
Мбаппе прокомментировал победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов после его ухода
7 июня
2
Рибери высмеял Роналду после его слов про «Золотой мяч»
7 июня
10
Сафонов назвал следующую цель после победы в Лиге чемпионов
4 июня
2
УЕФА может снять очки с «Барселоны» в Лиге чемпионов
4 июня
ВидеоДешам попросил игроков сборной Франции поаплодировать победе «ПСЖ» в ЛЧ: реакция Тюрама, проигравшего с «Интером» финал со счетом 0:5
3 июня
Ямаль определил лучших игроков сезона в Лиге чемпионов
3 июня
ВидеоСафонов рассказал о праздновании победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов в Париже
3 июня
1
Внесены изменения в правило о двойном касании при пенальти
3 июня
1
Хвиче пообещали государственный орден в Грузии
3 июня
11
Гвардиола прокомментировал победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов
3 июня
Определились 4 из 5 возможных соперников «ПСЖ» по финалу Межконтинентального кубка
3 июня
Луис Энрике вступил в перепалку с журналисткой после финала Лиги чемпионов
3 июня
Карпин оценил победу Сафонова в Лиге чемпионов: «Окей, и?»
3 июня
13
ВидеоМакрон персонально похвалил Хвичу после победы в ЛЧ
2 июня
4 игрока «Интера» получили колы от Бубнова за финал ЛЧ
2 июня
1
ВидеоСафонова на праздновании победы в ЛЧ представили как «гиганта из Краснодара»
2 июня
2
«Я единственный идиот»: только один болельщик встретил «Интер» в аэропорту после 0:5
2 июня
7
Болельщиков «Спартака» арестовали и оштрафовали на финале ЛЧ
2 июня
11
ВидеоХабиб на финале ЛЧ пригрозил избить всемирно известного блогера
2 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 