22 июля в Финляндии пройдeт первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «КуПС» примет «Кайрат» на стадионе «Кескускенття». Обе команды находятся в отличной форме и подходят к этой встрече после успешных серий. В игре ожидается равная борьба, в которой многое будет зависеть от дисциплины в обороне и эффективности в атаке.

«КуПС»

Финский клуб демонстрирует стабильную игру: 7 матчей без поражений, 10 голов за последние 5 матчей и уверенные выступления в национальном чемпионате. Особенно стоит отметить домашнюю победу над «Гнистаном» со счeтом 6:2. Однако в еврокубках «КуПС» не всегда действует столь уверенно – два непростых матча с «Милсами» (1:0 и 0:0) подтверждают, что при более серьeзной оппозиции команда не всегда может навязать свой ритм. Средняя результативность – 2 гола за игру, но оборона допускает по одному мячу за матч, что может стать уязвимостью против соперника в хорошей форме.

«Кайрат»

Казахстанский клуб выглядит уверенно как в еврокубках, так и в национальной Премьер-лиге. Победа над «Олимпией» (2:0) и ничья на выезде – результат хорошо выстроенной обороны. В последних пяти матчах команда пропустила всего дважды и при этом забила девять голов. «Кайрат» играет организованно, надeжно в защите и стабильно реализует моменты в атаке – 1.8 гола в среднем за игру. Серия из 8 матчей без поражений говорит о высокой уверенности коллектива. Также важно, что команда регулярно забивает: в 9 играх подряд.

Факты о командах

«КуПС»

Не проигрывает в 7 матчах

В среднем 2.00 гола забито, 1.00 – пропущено (последние 5 игр)

Победа 6:2 над «Гнистаном» в чемпионате

Проблемы с реализацией в еврокубках (0:0 с «Милсами»)

«Кайрат»

Не проигрывает 8 матчей подряд

В среднем 1.80 гола забито, 0.40 – пропущено (последние 5 игр)

Уверенная победа 2:0 над «Олимпией»

Забивает в 9 матчах подряд

Прогноз на матч «КуПС» – «Кайрат»

Обе команды подходят к матчу в отличной форме. Однако у «Кайрата» лучше выстроена игра в обороне и выше стабильность на фоне серьeзных соперников. Финский клуб будет играть дома с активной позицией, но «Кайрат» уже доказал, что может эффективно действовать на выезде и сохранять концентрацию. Сценарий матча предполагает равную борьбу с преимуществом казахстанской команды в реализации моментов.

Рекомендованные ставки: