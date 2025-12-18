18.12.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
Лига конференций, 6 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
3-2-3-1-1
44
Бенитес
24
Соса
23
Канвот
60
42
Родни
12
Уче
16
Лерма
55
Девенни
72
14
Эсс
86
Дрейкс-Томас
3-1-1-5
25
Сиссе
16
25
Антви
13
Оксанен
34
Руоппи
8
Пеннанен
1
Крайдль
6
Саволайнен
33
28
24
Соса
3
Митчелл
3
Митчелл
24
Соса
16
Лерма
6
Гехи
6
Гехи
16
Лерма
72
19
Хьюз
19
Хьюз
72
60
9
Нкетиа
9
Нкетиа
60
12
Уче
14
Матета
14
Матета
12
Уче
33
4
Рикардо
4
Рикардо
33
20
Пажишек
22
Конате
22
Конате
20
Пажишек
8
Пеннанен
9
Туре
9
Туре
8
Пеннанен
Остались в запасе
Кристал Пэлас
КуПС
1
Дин Хендерсон
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
20
Адам Уортон
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
73
Benjamin Casey
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
12
Aatu Hakala
ВР
37
Miilo Pitkänen
ВР
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
24
Боб Нии Арма
ЦП
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
21
Джослин Луйе-Лутумба
ЦП
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
11
Agon Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
20
Адам Уортон
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
73
Benjamin Casey
ЦФ
Остались в запасе
12
Aatu Hakala
ВР
37
Miilo Pitkänen
ВР
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
24
Боб Нии Арма
ЦП
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
21
Джослин Луйе-Лутумба
ЦП
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
11
Agon Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Статистика матча Кристал Пэлас - КуПС
3
1
Всего ударов по воротам
14
3
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
10
1
Нарушения
10
14
Офсайды
5
2
Количество передач
451
366
Сейвы
0
4
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.57
0.26
xGP (предотвращенные голы)
-0.59
-0.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «КуПСа», 6-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «КуПС»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»