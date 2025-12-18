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  • «Кристал Пэлас» – «КуПС»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025

«Кристал Пэлас» – «КуПС»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025

18 декабря 2025, 21:50
Кристал Пэлас
18.12.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
2 : 2
Завершен
КуПС
5' К. Уче 76' Д. Девенни
50' П. Пажишек 53' И. Сиссе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
60
George King
ЦЗ
23
Джейди Канвот
ЦЗ
42
Каден Родни
ОП
12
Крисантус Уче
ОП
16
Жефферсон Лерма
(К) ЦП
55
Джастин Девенни
ЦП
72
Dean Benamar
ЦП
14
Ромен Эсс
АП
86
Джоэл Дрейкс-Томас
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
КуПС
25
Ибраим Сиссе
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
25
Клинтон Антви
ЦЗ
13
Яакко Оксанен
ЦП
34
Отто Руоппи
АП
20
Петр Пажишек
ЦФ
8
Петтери Пеннанен
ЦФ
28
D. Arifi
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
6
Саку Саволайнен
ЦФ
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
73
Benjamin Casey
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
КуПС
12
Aatu Hakala
ВР
37
Miilo Pitkänen
ВР
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
24
Боб Нии Арма
ЦП
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
21
Джослин Луйе-Лутумба
ЦП
9
Мохамед Туре
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
11
Agon Sadiku
ЦФ
3-2-3-1-1
44
Бенитес
24
Соса
23
Канвот
60
42
Родни
12
Уче
16
Лерма
55
Девенни
72
14
Эсс
86
Дрейкс-Томас
3-1-1-5
25
Сиссе
16
25
Антви
13
Оксанен
34
Руоппи
8
Пеннанен
1
Крайдль
6
Саволайнен
33
28
24
Соса
3
Митчелл
3
Митчелл
24
Соса
16
Лерма
6
Гехи
6
Гехи
16
Лерма
72
19
Хьюз
19
Хьюз
72
60
9
Нкетиа
9
Нкетиа
60
12
Уче
14
Матета
14
Матета
12
Уче
33
4
Рикардо
4
Рикардо
33
20
Пажишек
22
Конате
22
Конате
20
Пажишек
8
Пеннанен
9
Туре
9
Туре
8
Пеннанен
Остались в запасе
Кристал Пэлас
КуПС
1
Дин Хендерсон
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
20
Адам Уортон
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
73
Benjamin Casey
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
12
Aatu Hakala
ВР
37
Miilo Pitkänen
ВР
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
24
Боб Нии Арма
ЦП
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
21
Джослин Луйе-Лутумба
ЦП
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
11
Agon Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
20
Адам Уортон
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
73
Benjamin Casey
ЦФ
Остались в запасе
12
Aatu Hakala
ВР
37
Miilo Pitkänen
ВР
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
24
Боб Нии Арма
ЦП
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
21
Джослин Луйе-Лутумба
ЦП
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
11
Agon Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Статистика матча Кристал Пэлас - КуПС
3
1
Всего ударов по воротам
14
3
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
10
1
Нарушения
10
14
Офсайды
5
2
Количество передач
451
366
Сейвы
0
4
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.57
0.26
xGP (предотвращенные голы)
-0.59
-0.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «КуПСа», 6-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас»«КуПС»

«Кристал Пэлас» – «КуПС»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций КуПС Кристал Пэлас
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