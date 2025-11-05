Введите ваш ник на сайте
«КуПС» – «Слован»: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 1.67

05 ноября 2025 11:05
КуПС - Слован
06 нояб. 2025, четверг 20:45 | Лига конференций, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.67
Обе команды забьют
Сделать ставку

6 ноября в третьем туре Лиги Конференций финский «КуПС» принимает словацкий «Слован Братислава». Обе команды уверенно действуют в национальных чемпионатах и показывают хорошую форму в атаке. Предстоящая встреча обещает быть результативной: соперники регулярно забивают, но также нередко допускают ошибки в обороне.

«КуПС»

Финский клуб демонстрирует стабильные результаты: серия из 10 матчей без поражений, включая уверенные победы над «Интером Турку» (3:2), ХИКом (3:1) и СИКом (1:0). В последних 5 играх команда забила 8 голов (в среднем – 1.60 за матч) и пропустила только 4. КуПС умеет пользоваться моментами и действует достаточно организованно в защите – в Лиге Конференций команда пока не проигрывала, а в последнем туре сыграла 0:0 с «Брейдабликом» на выезде. Важно, что коллектив сохраняет атакующую остроту даже в матчах против более статусных соперников.

«Слован Братислава»

Словаки проиграли в последнем туре Лиги Конференций «АЗ Алкмару» (0:1), но компенсировали это двумя выездными победами в чемпионате: над «Комарно» и «Подбрезовой» – обе со счeтом 3:1. В последних 5 матчах «Слован» забил 8 голов и пропустил 5, но при этом команда неизменно допускает ошибки в обороне – пропускает в 4 встречах подряд. Важно отметить хорошую гостевую форму в еврокубках: клуб не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей в Лиге Конференций.

Факты о командах

«КуПС»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах
  • В среднем: 1.60 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Последние 3 домашних матча: 3 победы, 7 голов

«Слован Братислава»

  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.60 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Победы в 4 из 5 последних матчей
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних выездов в Лиге Конференций

Прогноз на матч «КуПС» – «Слован Братислава»

Обе команды сейчас на хорошем ходу и регулярно забивают. «КуПС» силeн дома, но и «Слован» умеет играть на выезде, особенно в еврокубках. При этом обороны обеих команд далеки от идеала – у словаков серия из матчей с пропущенными мячами, а финны пропускают даже от середняков в чемпионате. В такой ситуации логично ожидать результативную игру с голами с обеих сторон. Хозяева выглядят чуть стабильнее и могут зацепиться хотя бы за ничью.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.67
  • 1Х (КуПС не проиграет) – коэффициент 2.10

1.67
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Лига конференций Слован КуПС
