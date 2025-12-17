Введите ваш ник на сайте
«Кристал Пэлас» – «КуПС»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.55

17 декабря 2025 9:20
Кристал Пэлас - КуПС
18 дек. 2025, четверг 23:00 | Лига конференций, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Кристал Пэлас» и тотал меньше 3.5
Сделать ставку

18 декабря на стадионе «Селхерст Парк» состоится матч 6-го тура Лиги Конференций, в котором английский «Кристал Пэлас» примет финский «КуПС». Хозяева уже решили задачу выхода в плей-офф, но продолжают борьбу за более высокое место в таблице, тогда как гости сохраняют лишь теоретические шансы на продолжение выступления в турнире.

«Кристал Пэлас»

Лондонский клуб уверенно проводит еврокубковую кампанию и после пяти туров набрал 9 очков. В последнем матче турнира «Кристал Пэлас» без проблем разобрался с «Шелбурном» на выезде, победив со счетом 3:0. Команда стабильно забивает в Лиге Конференций и делает ставку на организованную игру с быстрым переходом в атаку. При этом оборона не всегда действует безошибочно, что подтверждают 6 пропущенных мячей за последние пять матчей во всех турнирах.

«КуПС»

Финский коллектив подходит к игре с более скромными турнирными перспективами. «КуПС» набрал 6 очков и занимает 25-е место, а в прошлом туре сыграл вничью с «Лозанной». Команда старается действовать прагматично, много внимания уделяя обороне, однако на фоне соперников более высокого класса часто испытывает сложности с созданием моментов. В среднем «КуПС» забивает чуть больше одного мяча за игру, но при этом старается не раскрывать тылы.

Факты о командах

«Кристал Пэлас»

  • Забивает в 3 последних матчах Лиги Конференций
  • В среднем 1.40 забитых и 1.20 пропущенных гола за последние 5 игр
  • Набрал 9 очков после 5 туров турнира

«КуПС»

  • Пропускает в среднем 0.80 гола за последние 5 матчей
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных матчей в Лиге Конференций

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «КуПС»

Разница в классе и глубине состава заметно склоняет чашу весов в пользу хозяев. «Кристал Пэлас» дома играет первым номером и регулярно находит моменты у ворот соперников, тогда как «КуПС» в гостях будет вынужден больше обороняться. При этом финны способны навязать борьбу за счет компактной игры, что снижает вероятность разгрома.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Кристал Пэлас» и тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.55
  • Фора «КуПС» (+1.5) – коэффициент 1.90

1.55
Победа «Кристал Пэлас» и тотал меньше 3.5
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Лига конференций КуПС Кристал Пэлас
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 