«Рубин» подписал игрока сборной Гондураса

«Рубин» объявил о подписании контракта с защитником Денилом Мальдонадо. Ранее он выступал за румынский клуб «Университатя».
Мальдонадо подписал контракт с «Рубином» сроком на 4 года и будет выступать под номером 3.
- Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что сумма трансфера защитника составит около 1 миллиона евро.
- В прошлом сезоне 27-летний футболист провел за «Университатю» 38 матчей, забил 4 гола, отдал 1 передачу.
- На счету Мальдонадо 41 матч и 1 гол за сборную Гондураса. Он играл за нее этим летом на Золотом кубке КОНКАКАФ. Национальная команда дошла на турнире до полуфинала.
Источник: телеграм-канал ФК «Рубин»