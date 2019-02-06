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    Fanatik: форвард «Университати» Кольич летом может перейти в «Зенит»

    По информации румынского издания Fanatik, «Зенит» интересуется нападающим «Университати» Элвиром Кольичем.

    Переговоры по трансферу 23-летнего футболиста клубы проведут летом. Клуб из Крайовы хочет получить за боснийца минимум 5 миллионов евро.

    • Форвард перешел в «Университатю» из «Крупы» в августе прошлого года.
    • В текущем сезоне Кольич провел за румынскую команду 10 матчей в чемпионате, записав на свой счет девять голов и две результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает нападающего в 1 миллион евро.

    Источник: Fanatik

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    06.02.2019 18:30
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 11:12

      До лета столько всего может измениться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 6 февраля 2019, 21:47

      С зимним ещё не разобрались -- а уже про лето брехать начали !

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 февраля 2019, 21:07

      луческу и тут постарался

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 февраля 2019, 20:17

      За 1 лям можно попробовать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 февраля 2019, 20:02

      Летом " Зенит" с большей долей вероятности попадёт в групповой этап ЛЧ. И этим напом из чемпионата Румынии будет усиливаться ? Пусть "Фанатик" курит бамбук и тростником закусывает...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +894

      Rabinovi_ch 6 февраля 2019, 19:01

      У нас Джорджевич, далеко не плохой игрок по арендам скитается... Который куда лучше Зе Болотного. А вы Румына берете...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Rabinovi_ch 6 февраля 2019, 20:17

      Это точно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 6 февраля 2019, 18:48

      До лета ещё сто раз всё переменится

      2
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