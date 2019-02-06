Fanatik: форвард «Университати» Кольич летом может перейти в «Зенит»

По информации румынского издания Fanatik, «Зенит» интересуется нападающим «Университати» Элвиром Кольичем.

Переговоры по трансферу 23-летнего футболиста клубы проведут летом. Клуб из Крайовы хочет получить за боснийца минимум 5 миллионов евро.