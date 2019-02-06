Fanatik: форвард «Университати» Кольич летом может перейти в «Зенит»

До лета столько всего может измениться.
По информации румынского издания Fanatik, «Зенит» интересуется нападающим «Университати» Элвиром Кольичем.
Переговоры по трансферу 23-летнего футболиста клубы проведут летом. Клуб из Крайовы хочет получить за боснийца минимум 5 миллионов евро.
- Форвард перешел в «Университатю» из «Крупы» в августе прошлого года.
- В текущем сезоне Кольич провел за румынскую команду 10 матчей в чемпионате, записав на свой счет девять голов и две результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает нападающего в 1 миллион евро.