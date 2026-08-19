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«Университатя» – «Арарат-Армения»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

19 августа 2026 9:39
Университатя - Арарат-Армения
20 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Университати» с форой (-1)
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Матч плей-офф Лиги Европы между румынской «Университатей Крайова» и армянским «Арарат-Арменией» пройдет 20 августа в Крайове на стадионе «Стадионул Ион Облеменко». Хозяева подходят к решающему противостоянию с хорошей формой – они не проигрывают в пяти из семи последних матчей и имеют надежную защиту (0,80 пропущенного гола за игру), тогда как гости, несмотря на впечатляющую голевую серию из 12 матчей в 14 последних встречах, уязвимы в обороне и пропускают в пяти из семи последних игр. Румынский клуб является явным фаворитом, но армянская команда способна преподнести сюрприз за счет своей атакующей мощи. Кто же сумеет сделать первый шаг к групповому этапу – хозяева, которые полагаются на надежную защиту и стабильность, или гости, которые делают ставку на результативный футбол?

Кто победит в матче

В пользу «Университати Крайова» говорит их сбалансированная игра и преимущество домашнего поля. Румынский клуб не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 1,60 гола и пропускает всего 0,80 гола, что свидетельствует о надежной игре как в атаке, так и в обороне. Кроме того, хозяева забивают в шести из восьми последних матчей, что говорит о стабильной реализации моментов. В предыдущем раунде квалификации Лиги Европы «Университатя» успешно прошла финский «КуПС» (2-1 дома и 1-1 на выезде), подтвердив свою способность играть против организованных соперников. Однако стоит отметить, что румынская команда пропускает в четырех последних матчах, что дает гостям надежду на гол. Домашняя поддержка на «Стадионул Ион Облеменко» станет дополнительным козырем для хозяев, которые нацелены на выход в групповой этап.

«Арарат-Армения» подходит к матчу с впечатляющей атакующей статистикой – команда забивает в 12 из 14 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 2,00 гола, что выше показателей хозяев. Однако защита гостей выглядит уязвимой – они пропускают в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола. В предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов армянский клуб уступил словенскому «Целе» (0-2 на выезде и 2-1 дома), что наглядно демонстрирует проблемы команды против более сильных соперников. В чемпионате Армении «Арарат-Армения» стартовал с победы над «Ваном» (2-0), но уровень армянского чемпионата значительно уступает румынскому. Против такого соперника, как «Университатя», гостям будет сложно рассчитывать на положительный результат, несмотря на их атакующий потенциал.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Университатя Крайова» имеет преимущество в классе, защите и домашней поддержке, тогда как «Арарат-Армения» опасна в атаке, но уязвима в обороне. Учитывая, что хозяева редко пропускают и стабильно забивают, они являются фаворитами, однако гости способны отличиться.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Университати Крайова» впечатляет – сбалансированная игра и надежная защита, тогда как «Арарат-Армения» имеет проблемы в обороне. Учитывая разницу в классе и уровне чемпионатов, румынский клуб является фаворитом.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
1
Забитых мячей
2
0.5
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Лига Европы, 4 раунд
Арарат-Армения
1 : 0
27.08.2026
Университатя
Самая крупная ничья
Лига Европы, 4 раунд
Университатя
1 : 1
20.08.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 4 раунд
Арарат-Армения
1 : 0
27.08.2026
Университатя
Лига Европы, 4 раунд
Университатя
1 : 1
20.08.2026
Арарат-Армения

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
17
Карлос Мора
ПЗ
23
Анзор Меквабишвили
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
30
Давид Матей
ЦП
10
Стефан Байарам
ПВ
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Арарат-Армения
98
Жоао Бравим
ВР
16
Эдгар Григорян
ЛЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
2
Уго Оливейра
ПАЗ
77
Артур Серобян
ЛВ
11
Зидан Банжаки
АП
70
Benny
ЦФ
91
Сандро Лима
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Университатя
90
Рэзван Сава
ВР
1
Alexandru Maxim
ВР
24
Никола Стеванович
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
23
Самуэль Телеш
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
12
Мандей Этим
ЦФ
7
Стивен Нсимба
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Арарат-Армения
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Bruno Pereira
ЦЗ
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
25
Алиун Ндур
ЛВ
8
Juan Andres Balanta
ЦП
17
M. Carlier
ЦП
6
Michel Ayvazyan
ЦП
1
Arman Nersesyan
ЦФ
20
A. Tera
ЦФ
95
Карлос Франса
ЦФ
9
Араик Елоян
ЦФ
90
Paul Ayongo
ЦФ
3-3-2-1-1
21
Попеску
3
Романчук
28
Рус
6
Скрециу
11
Банку
23
Меквабишвили
17
Мора
20
Чикелдэу
30
Матей
10
Байарам
9
Аль-Амлави
4-1-2-2
98
Бравим
47
Малис
19
Мурадян
43
Вильсон
16
Григорян
2
Оливейра
11
Банжаки
77
Серобян
91
Лима
70
23
Меквабишвили
8
Балуцэ
8
Балуцэ
23
Меквабишвили
20
Чикелдэу
23
Телеш
23
Телеш
20
Чикелдэу
10
Байарам
29
29
10
Байарам
30
Матей
12
Этим
12
Этим
30
Матей
9
Аль-Амлави
7
Нсимба
7
Нсимба
9
Аль-Амлави
2
Оливейра
8
8
2
Оливейра
19
Мурадян
17
17
19
Мурадян
11
Банжаки
7
Шагоян
7
Шагоян
11
Банжаки
77
Серобян
20
20
77
Серобян
70
95
Франса
95
Франса
70
Остались в запасе
Университатя
Арарат-Армения
90
Рэзван Сава
ВР
1
Alexandru Maxim
ВР
24
Никола Стеванович
ЦЗ
18
Mihnea Radulescu
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Bruno Pereira
ЦЗ
6
Michel Ayvazyan
ЦП
25
Алиун Ндур
ЛВ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
9
Араик Елоян
ЦФ
90
Paul Ayongo
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
1
Alexandru Maxim
ВР
24
Никола Стеванович
ЦЗ
18
Mihnea Radulescu
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Остались в запасе
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Bruno Pereira
ЦЗ
6
Michel Ayvazyan
ЦП
25
Алиун Ндур
ЛВ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
9
Араик Елоян
ЦФ
90
Paul Ayongo
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Вардан Минасян

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Университати Крайова» с разницей минимум в один мяч. Хозяева имеют преимущество в классе, сбалансированную игру и надежную защиту, тогда как гости уязвимы в обороне и уступают в опыте. Ожидаем, что румынский клуб продолжит свою успешную серию в еврокубках и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Университати Крайова» с форой (-1) с коэффициентом 1.7.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Университатей Крайова» и «Арарат-Арменией» состоится 20 августа 2026 года в Крайове на стадионе «Стадионул Ион Облеменко» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Университатя» – «Арарат-Армения»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

1.70
Победа «Университати» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы Арарат-Армения Университатя
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