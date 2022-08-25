- 25 августа 2022
- 22:50 Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль» 1
- 27 августа 2019
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- 1 августа 2019
- 22:47 Фото В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
- 22 июня 2019
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- 19:49 Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира 1
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- 18:30 Fanatik: форвард «Университати» Кольич летом может перейти в «Зенит» 8
- 4 августа 2017
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- 3 августа 2017
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- 28 июля 2017
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- 27 июля 2017
- 22:51 Лига Европы. «Милан» с трудом обыграл в гостях «Университатю» 10
- 00:40 Бонуччи и Билья не смогут дебютировать за «Милан» до 11 августа, клуб еще не опатил их трансферы 3
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- 17 июля 2017
- 18:49 «Краснодар» достиг договоренности с «Университатей» о переходе Ивана 6
- 19 июня 2017
- 09:32 «Локомотив» и ЦСКА готовы арендовать форварда «Университати» Ивана 10
- 30 июня 2016
- 20:50 Товарищеские матчи. «Зенит» уступил «Университате», «Копенгаген» разгромил «Амкар» 7
- 15 июня 2016
- 16:28 «Зенит» сыграет со сборной Ирака и двумя национальными чемпионами 5
- 6 января 2016
- 09:44 «Барселона» заинтересована в нападающем «Университати»