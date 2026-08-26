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«Арарат-Армения» – «Университатя Крайова»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

26 августа 2026 8:48
Арарат-Армения - Университатя
27 авг. 2026, четверг 19:00 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
3.10
Ничья
Сделать ставку
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Ответный матч плей-офф Лиги Европы между «Арарат-Армения» и «Университатя Крайова» пройдет 27 августа 2026 года в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна. Первая встреча в Румынии завершилась вничью 1:1, и теперь судьба путевки в групповой этап решится в Армении. Обе команды подходят к ответной игре в хорошей форме: хозяева не проигрывают в шести из восьми последних матчей, гости – в семи из девяти. При этом у обоих клубов схожие показатели в атаке и защите. Кто же завоюет право играть в группе Лиги Европы – армянский клуб, рассчитывающий на поддержку родных трибун, или румынский коллектив, имеющий опыт еврокубков и не уступающий сопернику в классе?

Кто победит в матче

«Арарат-Армения» сделает ставку на домашнюю поддержку и свою стабильную игру. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в трeх последних встречах, в среднем принося 1,20 гола за последние пять игр. В первом матче на выезде армянский клуб сумел забить гол и уйти от поражения, что даeт им психологическое преимущество перед ответной игрой. Однако оборона хозяев небезупречна: они пропускают в семи из девяти последних матчей, что создаeт риск для их ворот. Тем не менее домашний стадион и поддержка болельщиков могут стать решающими факторами в борьбе за выход в групповой этап.

«Университатя Крайова» подходит к ответной игре с более стабильными результатами: команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей. В атаке румыны действуют эффективнее – в среднем 1,40 гола за последние пять игр против 1,20 у хозяев. При этом защита гостей пропускает столько же – 1,00 мяча в среднем. Однако они пропускают в шести последних матчах, что указывает на уязвимость. Опыт еврокубков и ничья в первом матче дают им уверенность, но выездной матч в Армении будет непростым. Гости умеют забивать и контролировать ход игры, но их оборона может дать сбой на выезде.

Итоговый вывод: силы команд примерно равны, первый матч подтвердил их паритет. Обе команды имеют схожие показатели и редко проигрывают в последнее время. Учитывая домашнее поле «Арарат-Армения» и неуступчивость «Университатя Крайова», наиболее вероятным исходом в основное время видится ничья, которая переведет игру в дополнительное время.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф и завершилась вничью 1:1. Текущая форма обеих команд стабильна: «Арарат-Армения» не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а «Университатя Крайова» – в семи из девяти. При этом обе команды имеют практически одинаковые показатели забитых и пропущенных мячей, что говорит о высоком паритете сил. Это создает предпосылки для повторного мирового исхода в ответной встрече.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 0 (0%)
2
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
0.5
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига Европы, 4 раунд
Арарат-Армения
1 : 0
27.08.2026
Университатя
Самая крупная ничья
Лига Европы, 4 раунд
Университатя
1 : 1
20.08.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 4 раунд
Арарат-Армения
1 : 0
27.08.2026
Университатя
Лига Европы, 4 раунд
Университатя
1 : 1
20.08.2026
Арарат-Армения

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арарат-Армения
98
Жоао Бравим
ВР
16
Эдгар Григорян
ЛЗ
3
Джуниор Хулио
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
2
Уго Оливейра
ПАЗ
77
Артур Серобян
ЛВ
11
Зидан Банжаки
АП
70
Benny
ЦФ
91
Сандро Лима
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
24
Никола Стеванович
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
17
Карлос Мора
ПЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
23
Анзор Меквабишвили
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Стефан Байарам
ПВ
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Арарат-Армения
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Bruno Pereira
ЦЗ
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
25
Алиун Ндур
ЛВ
6
Michel Ayvazyan
ЦП
8
Juan Andres Balanta
ЦП
17
M. Carlier
ЦП
90
Paul Ayongo
ЦФ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
20
A. Tera
ЦФ
95
Карлос Франса
ЦФ
9
Араик Елоян
ЦФ
Университатя
90
Рэзван Сава
ВР
1
Alexandru Maxim
ВР
31
Ronaldo Romario Webster
ЦЗ
4
Александру Крету
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
23
Самуэль Телеш
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
30
Давид Матей
ЦП
12
Мандей Этим
ЦФ
7
Стивен Нсимба
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
3-3-2-2
98
Бравим
47
Малис
43
Вильсон
19
Мурадян
16
Григорян
3
Хулио
2
Оливейра
77
Серобян
11
Банжаки
91
Лима
70
3-4-1-1-1
21
Попеску
3
Романчук
24
Стеванович
6
Скрециу
17
Мора
8
Балуцэ
23
Меквабишвили
11
Банку
20
Чикелдэу
10
Байарам
9
Аль-Амлави
77
Серобян
8
8
77
Серобян
19
Мурадян
17
17
19
Мурадян
11
Банжаки
7
Шагоян
7
Шагоян
11
Банжаки
2
Оливейра
20
20
2
Оливейра
70
95
Франса
95
Франса
70
8
Балуцэ
23
Телеш
23
Телеш
8
Балуцэ
10
Байарам
12
Этим
12
Этим
10
Байарам
9
Аль-Амлави
7
Нсимба
7
Нсимба
9
Аль-Амлави
Остались в запасе
Арарат-Армения
Университатя
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Bruno Pereira
ЦЗ
6
Michel Ayvazyan
ЦП
25
Алиун Ндур
ЛВ
90
Paul Ayongo
ЦФ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
9
Араик Елоян
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
90
Рэзван Сава
ВР
1
Alexandru Maxim
ВР
31
Ronaldo Romario Webster
ЦЗ
4
Александру Крету
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
30
Давид Матей
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Bruno Pereira
ЦЗ
6
Michel Ayvazyan
ЦП
25
Алиун Ндур
ЛВ
90
Paul Ayongo
ЦФ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
9
Араик Елоян
ЦФ
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
1
Alexandru Maxim
ВР
31
Ronaldo Romario Webster
ЦЗ
4
Александру Крету
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
30
Давид Матей
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Главный тренер
Лауренциу Регекампф

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья в основное время. Первый матч показал равенство команд, а их текущая форма и статистические показатели практически идентичны. «Арарат-Армения» дома не проигрывает, но и «Университатя Крайова» редко уступает. Скорее всего, соперники вновь разойдутся миром, и победитель определится в дополнительное время или в серии пенальти. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Арарат-Армения» и «Университатя Крайова» состоится 27 августа 2026 года в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Арарат-Армения» – «Университатя Крайова»: смотреть онлайн.

3.10
Ничья
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Лига Европы Университатя Арарат-Армения
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