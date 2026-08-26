Ответный матч плей-офф Лиги Европы между «Арарат-Армения» и «Университатя Крайова» пройдет 27 августа 2026 года в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна. Первая встреча в Румынии завершилась вничью 1:1, и теперь судьба путевки в групповой этап решится в Армении. Обе команды подходят к ответной игре в хорошей форме: хозяева не проигрывают в шести из восьми последних матчей, гости – в семи из девяти. При этом у обоих клубов схожие показатели в атаке и защите. Кто же завоюет право играть в группе Лиги Европы – армянский клуб, рассчитывающий на поддержку родных трибун, или румынский коллектив, имеющий опыт еврокубков и не уступающий сопернику в классе?

Кто победит в матче

«Арарат-Армения» сделает ставку на домашнюю поддержку и свою стабильную игру. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в трeх последних встречах, в среднем принося 1,20 гола за последние пять игр. В первом матче на выезде армянский клуб сумел забить гол и уйти от поражения, что даeт им психологическое преимущество перед ответной игрой. Однако оборона хозяев небезупречна: они пропускают в семи из девяти последних матчей, что создаeт риск для их ворот. Тем не менее домашний стадион и поддержка болельщиков могут стать решающими факторами в борьбе за выход в групповой этап.

«Университатя Крайова» подходит к ответной игре с более стабильными результатами: команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей. В атаке румыны действуют эффективнее – в среднем 1,40 гола за последние пять игр против 1,20 у хозяев. При этом защита гостей пропускает столько же – 1,00 мяча в среднем. Однако они пропускают в шести последних матчах, что указывает на уязвимость. Опыт еврокубков и ничья в первом матче дают им уверенность, но выездной матч в Армении будет непростым. Гости умеют забивать и контролировать ход игры, но их оборона может дать сбой на выезде.

Итоговый вывод: силы команд примерно равны, первый матч подтвердил их паритет. Обе команды имеют схожие показатели и редко проигрывают в последнее время. Учитывая домашнее поле «Арарат-Армения» и неуступчивость «Университатя Крайова», наиболее вероятным исходом в основное время видится ничья, которая переведет игру в дополнительное время.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф и завершилась вничью 1:1. Текущая форма обеих команд стабильна: «Арарат-Армения» не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а «Университатя Крайова» – в семи из девяти. При этом обе команды имеют практически одинаковые показатели забитых и пропущенных мячей, что говорит о высоком паритете сил. Это создает предпосылки для повторного мирового исхода в ответной встрече.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья в основное время. Первый матч показал равенство команд, а их текущая форма и статистические показатели практически идентичны. «Арарат-Армения» дома не проигрывает, но и «Университатя Крайова» редко уступает. Скорее всего, соперники вновь разойдутся миром, и победитель определится в дополнительное время или в серии пенальти. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Арарат-Армения» и «Университатя Крайова» состоится 27 августа 2026 года в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.