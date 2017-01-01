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Румыния. Лига I
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Университатя
Результаты
€ 34 млн
Университатя - результаты матчей
Крайова
Румыния. Лига I
Стадион:
Спортивный комплекс Крайовы
Сайт:
http://www.fcuniversitatea.ro/
Тренер:
Лауренциу Регекампф
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Лига Европы. 2026/2027
Румыния. Лига I. 2026/2027
Лига чемпионов. 2026/2027
Лига конференций. 2025/2026
Румыния. Лига I. 2025/2026
Лига конференций. 2024/2025
Румыния. Лига I. 2024/2025
Румыния. Лига I. 2023/2024
Лига конференций. 2022/2023
Лига конференций. 2021/2022
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Лига Европы. 2019/2020
Лига Европы. 2018/2019
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
13.09 | 20:30
Корвинул Хунедоара
0 : 1
Университатя
07.09 | 20:30
Университатя
4 : 0
Университатя Клуж
31.08 | 20:30
Рапид
1 : 1
Университатя
23.08 | 18:30
Университатя
3 : 1
Волунтари
16.08 | 18:30
Оцелул
1 : 1
Университатя
09.08 | 21:30
Университатя
0 : 1
Арджеш Питешти
01.08 | 21:30
Университатя
4 : 0
Петролул
25.07 | 20:30
Динамо Бухарест
5 : 1
Университатя
18.07 | 21:15
Университатя
4 : 0
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