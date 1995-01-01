Турниры:
Лига конференций (2022/2023), ответный матч
Лига конференций (2022/2023), первый матч
|4 раунд
ответный матч
|25 августа, четверг
|20:00
|Хапоэль БШ
|2:1
(4:3)п
|Университатя
|3 раунд
ответный матч
|11 августа, четверг
|20:30
|Университатя
|3:0
|Заря
|2 раунд
ответный матч
|28 июля, четверг
|20:30
|Университатя
|3:0
|Влажния
|4 раунд
первый матч
|18 августа, четверг
|20:30
|Университатя
|1:1
|Хапоэль БШ
|3 раунд
первый матч
|4 августа, четверг
|20:30
|Заря
|1:0
|Университатя
|2 раунд
первый матч
|21 июля, четверг
|22:00
|Влажния
|1:1
|Университатя