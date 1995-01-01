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    Университатя - результаты

    Город Крайова
    Дивизион Румыния-Лига 1
    Сайт http://www.fcuniversitatea.ro/
    Тренер Ласло Балинт
    Турниры:
    Лига конференций (2022/2023), ответный матч
    4 раунд
    ответный матч    		 25 августа, четверг 20:00 Хапоэль БШ 2:1
    (4:3)п         		Университатя
    3 раунд
    ответный матч    		 11 августа, четверг 20:30 Университатя 3:0 Заря
    2 раунд
    ответный матч    		 28 июля, четверг 20:30 Университатя 3:0 Влажния
    Лига конференций (2022/2023), первый матч
    4 раунд
    первый матч    		 18 августа, четверг 20:30 Университатя 1:1 Хапоэль БШ
    3 раунд
    первый матч    		 4 августа, четверг 20:30 Заря 1:0 Университатя
    2 раунд
    первый матч    		 21 июля, четверг 22:00 Влажния 1:1 Университатя
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