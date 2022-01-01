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Румыния. Лига I
Команды
Университатя
Расписание
€ 34 млн
Университатя - расписание матчей
Крайова
Румыния. Лига I
Стадион:
Спортивный комплекс Крайовы
Сайт:
http://www.fcuniversitatea.ro/
Тренер:
Лауренциу Регекампф
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 20:30
Университатя
- : -
ФКСБ
10.10 | 20:00
Чиксереда Меркуря Чук
- : -
Университатя
15.10 | 19:45
Университатя
- : -
Хетафе
17.10 | 20:00
Университатя
- : -
Фарул
22.10 | 19:45
Интер
- : -
Университатя
24.10 | 20:00
Сепси
- : -
Университатя
31.10 | 21:00
Университатя
- : -
Ботошани
05.11 | 23:00
Университатя
- : -
Эгнатия
07.11 | 21:00
ЧФР Клуж
- : -
Университатя
21.11 | 21:00
УТА Арад
- : -
Университатя
26.11 | 20:45
Брайтон
- : -
Университатя
28.11 | 21:00
Университатя
- : -
Динамо Бухарест
05.12 | 21:00
Петролул
- : -
Университатя
10.12 | 18:30
Кайрат
- : -
Университатя
12.12 | 21:00
Арджеш Питешти
- : -
Университатя
17.12 | 23:00
Университатя
- : -
Копенгаген
19.12 | 21:00
Университатя
- : -
Оцелул
16.01 | 21:00
Волунтари
- : -
Университатя
23.01 | 21:00
Университатя
- : -
Рапид
30.01 | 21:00
Университатя Клуж
- : -
Университатя
06.02 | 21:00
Университатя
- : -
Корвинул Хунедоара
10.02 | 21:00
ФКСБ
- : -
Университатя
13.02 | 21:00
Университатя
- : -
Чиксереда Меркуря Чук
20.02 | 21:00
Фарул
- : -
Университатя
27.02 | 21:00
Университатя
- : -
Сепси
06.03 | 21:00
Ботошани
- : -
Университатя
13.03 | 21:00
Университатя
- : -
ЧФР Клуж
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