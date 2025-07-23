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«Сараево» – «Университатя Крайова»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85

23 июля 2025 9:44
Сараево - Университатя
24 июл. 2025, четверг 22:00 | Лига конференций, 2 раунд
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1.85
Обе команды забьют – Да
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24 июля на Олимпийском стадионе Асима Ферхатовича в столице Боснии и Герцеговины «Сараево» примет румынскую «Университатю Крайову» в первом матче второго раунда квалификации Лиги Конференций. Обе команды находятся в активной игровой форме, и встреча обещает быть результативной, учитывая атакующий стиль соперников и нестабильность обороны с обеих сторон.

«Сараево»

Боснийский клуб завершил июнь с победой над «Посушье» (2:1), а в июле провeл четыре товарищеских матча, одержав одну победу, сыграв вничью и потерпев два поражения. «Сараево» отличается стабильностью в атаке: команда забивает в 7 из 9 последних игр и показывает среднюю результативность в 1.6 гола за матч. Однако оборона оставляет вопросы – в среднем 1.4 пропущенных мяча за игру.На своeм поле команда действует агрессивнее, и с поддержкой болельщиков способна навязать борьбу даже более сильному сопернику.

«Университатя Крайова»

Румынская команда проводит мощный старт сезона, забивая 12 голов в последних 5 матчах (включая чемпионат и спарринги). «Крайова» идeт без поражений на протяжении пяти игр и отличается стабильной атакой – в среднем 2.4 гола за игру. Но оборона – слабое место коллектива: 1.6 пропущенного мяча за матч и лишь один «сухой» поединок за последние 10 встреч.Команда регулярно пропускает, но компенсирует это высокой активностью в нападении и агрессивным прессингом даже в гостях.

Факты о командах

«Сараево»

  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • Средняя результативность – 1.6 гола за игру
  • В среднем пропускает 1.4 гола за матч
  • Только одна победа в последних четырeх играх

«Университатя Крайова»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в каждом из последних 5 матчей
  • В среднем: 2.4 гола забито, 1.6 пропущено за матч
  • Пропускает в 8 из 10 последних игр

Прогноз на матч «Сараево» – «Университатя Крайова»

Обе команды располагают сильной атакой, но при этом имеют проблемы в защите. «Сараево» будет мотивирован выступлением на своeм стадионе, однако «Крайова» демонстрирует более высокий уровень реализации моментов и вариативность в нападении. Встреча, скорее всего, пройдeт в открытом ключе с голами с обеих сторон. Сценарий с обменом голами и как минимум двумя мячами выглядит наиболее вероятным.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Победа «Университатя Крайова» с форой (0) – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Крайовы» больше 1.5 – коэффициент 2.10

1.85
Обе команды забьют – Да
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Автор: Миронов Николай
Лига конференций Университатя Сараево
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