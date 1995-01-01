Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на товарищеском матче «Оренбурга» против румынской «Университати» (1:1). Команда РПЛ проводит сбор в Австрии.
На следующей неделе в этой же стране начнется предсезонный турнир Кубок «Пари-Матч» Премьер с участием «Спартака», «Краснодара», ЦСКА, «Ростова».
- Ближайший сбор российская сборная проведет в сентябре.
- В отборочной группе на Евро-2020 россияне идут вторыми.
- Черчесов работает в сборной с 2016 года.
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— Сборная России (@TeamRussia) 22 июня 2019 г.