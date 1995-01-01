Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на товарищеском матче «Оренбурга» против румынской «Университати» (1:1). Команда РПЛ проводит сбор в Австрии.

На следующей неделе в этой же стране начнется предсезонный турнир Кубок «Пари-Матч» Премьер с участием «Спартака», «Краснодара», ЦСКА, «Ростова».

Ближайший сбор российская сборная проведет в сентябре.

В отборочной группе на Евро-2020 россияне идут вторыми.

Черчесов работает в сборной с 2016 года.