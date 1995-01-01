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    Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на товарищеском матче «Оренбурга» против румынской «Университати» (1:1). Команда РПЛ проводит сбор в Австрии.

    На следующей неделе в этой же стране начнется предсезонный турнир Кубок «Пари-Матч» Премьер с участием «Спартака», «Краснодара», ЦСКА, «Ростова».

    • Ближайший сбор российская сборная проведет в сентябре.
    • В отборочной группе на Евро-2020 россияне идут вторыми.
    • Черчесов работает в сборной с 2016 года.

    Источник: Твиттер сборной России

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